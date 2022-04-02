Миколаїв: жертв удару по ОДА вже 33, ще 34 людини травмовано
Субота, 2 квітня 2022, 12:05
Кількість жертв від ракетного удару по Миколаївській обласній державній (військовій) адміністрації зросла до 33 осіб.
Джерело: ДСНС України
Деталі: Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА, в яку 29 березня влучила російська ракета.
Станом на 11-ту ранку 2 квітня відомо про 33 загиблих осіб та 34 постраждалих.
Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.