Миколаїв: жертв удару по ОДА вже 33, ще 34 людини травмовано

Кількість жертв від ракетного удару по Миколаївській обласній державній (військовій) адміністрації зросла до 33 осіб.

Джерело: ДСНС України

Деталі: Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА, в яку 29 березня влучила російська ракета.

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Станом на 11-ту ранку 2 квітня відомо про 33 загиблих осіб та 34 постраждалих.

Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.