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Миколаїв: жертв удару по ОДА вже 33, ще 34 людини травмовано

Олена РощінаСубота, 2 квітня 2022, 12:05

Кількість жертв від ракетного удару по Миколаївській обласній державній (військовій) адміністрації зросла до 33 осіб. 

Джерело: ДСНС України

Деталі: Рятувальники продовжують розбирати конструкції та вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА, в яку 29 березня влучила російська ракета

Станом на 11-ту ранку 2 квітня відомо про 33 загиблих осіб та 34 постраждалих.

Від ДСНС залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.

Теми: Миколаїввійна
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