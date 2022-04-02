Сєвєродонецьк та Лисичанськ знову будуть із газом – Луганська ОДА

Газовики віднайшли спосіб, як подати газ до людей у Сєвєродонецьку та Лисичанську, раніше російська армія зруйнувала газогони.

Джерело: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За словами очільника ОДА, відремонтувати два пошкоджених магістральних газопроводи діаметром 500 мм наразі нереально. Залишається дочекатися більш сприятливої безпекової ситуації.

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Пряма мова: "Однак наші газовики знайшли варіант повернення подачі газу у домівки сєвєродончан та лисичан. Спочатку у газову мережу інших областей впровадили Лисичанську, а вже через це місто і ще одне промислове підприємство у нову схему було включено Сєвєродонецьк.

Навіть в умовах війни, працюючи тижнями практично без відпочинку, наші інженери реалізують важливі раціоналізаторські рішення – важливі для десятків тисяч місцевих жителів".