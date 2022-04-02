Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: архітектори й урбаністи готують концепцію відновлення Тростянця

Катерина ТищенкоСубота, 2 квітня 2022, 23:51
Сумщина: архітектори й урбаністи готують концепцію відновлення Тростянця
ТРОСТЯНЕЦЬ, ФОТО З FACEBOOK ЖИВИЦЬКОГО

Архітектори й урбаністи з Києва готують концепцію відновлення звільненого Тростянця й інших постраждалих населених пунктів Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у відеозверненні

Пряма мова: "Ми спільно з будівельниками, урбаністами, які приїхали з Києва, найближчим часом зможемо презентувати відновлення міста Тростянець, і далі продовжимо роботу по всій області".

Реклама:

Деталі: Живицький повідомив, що група архітекторів та урбаністів прибула до Сумщини у п’ятницю.

За його словами, у Тростянці вже почала з’являтися електроенергія. Також влада починає процес відновлення тростянецької лікарні.

Живицький також розповів, що влада поспілкувалася з мешканцем повністю спаленого 5-поверхового двопід’їздного будинку навпроти залізничного вокзалу в Тростянці.

ВІДЕО ДНЯ

"Те, що він розказав, просто нас шокувало. Вони прицільно били по житловому будинку, розстрілювали запалюючими патронами з кулеметів, просто ціль була спалити будинок", - сказав голова ОВА.

Він також розповів, що на сьогодні гарячою точкою залишається центральна і східна частина області.

"За останні дні зайшла (в область – ред.) дуже велика кількість військової техніки, зайшли військові з РФ, вони вишикувались в колони, вздовж яких відходить техніка з Київської та Чернігівської області. Вони тягнуть розбиту, розбомблену і непрацюючу російську бронетехніку. Вони бояться того, що їх наші військові по дорозі будуть добивати. Тому прикривають новими підрозділами, які зайшли на територію області", - сказав Живицький.

Він додав, що російські військові викрадають людей і хаотично обстрілюють "все, що є навколо – житлові будинки, вулиці, магазини".

Що передувало: 26 березня українські захисники звільнили місто Тростянець Сумської області. Також ЗСУ вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. 

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Сумська область
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: