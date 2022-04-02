Сумщина: архітектори й урбаністи готують концепцію відновлення Тростянця

Архітектори й урбаністи з Києва готують концепцію відновлення звільненого Тростянця й інших постраждалих населених пунктів Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у відеозверненні

Пряма мова: "Ми спільно з будівельниками, урбаністами, які приїхали з Києва, найближчим часом зможемо презентувати відновлення міста Тростянець, і далі продовжимо роботу по всій області".

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Деталі: Живицький повідомив, що група архітекторів та урбаністів прибула до Сумщини у п’ятницю.

За його словами, у Тростянці вже почала з’являтися електроенергія. Також влада починає процес відновлення тростянецької лікарні.

Живицький також розповів, що влада поспілкувалася з мешканцем повністю спаленого 5-поверхового двопід’їздного будинку навпроти залізничного вокзалу в Тростянці.

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"Те, що він розказав, просто нас шокувало. Вони прицільно били по житловому будинку, розстрілювали запалюючими патронами з кулеметів, просто ціль була спалити будинок", - сказав голова ОВА.

Він також розповів, що на сьогодні гарячою точкою залишається центральна і східна частина області.

"За останні дні зайшла (в область – ред.) дуже велика кількість військової техніки, зайшли військові з РФ, вони вишикувались в колони, вздовж яких відходить техніка з Київської та Чернігівської області. Вони тягнуть розбиту, розбомблену і непрацюючу російську бронетехніку. Вони бояться того, що їх наші військові по дорозі будуть добивати. Тому прикривають новими підрозділами, які зайшли на територію області", - сказав Живицький.

Він додав, що російські військові викрадають людей і хаотично обстрілюють "все, що є навколо – житлові будинки, вулиці, магазини".

Що передувало: 26 березня українські захисники звільнили місто Тростянець Сумської області. Також ЗСУ вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.