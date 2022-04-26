Полтава: у місті прогриміли вибухи, мер просить не публікувати фото та відео
Вівторок, 26 квітня 2022, 23:11
Ввечері у вівторок, 26 квітня, у Полтаві пролунали вибухи.
Джерело: міський голова Полтави Олександр Мамай у Telegram
Пряма мова: "Щойно ви чули вибухи.
Уточнюємо всю інформацію.
Велике прохання не публікувати фото та відеоматеріали".
Нагадаємо:
В одному з сіл під Полтавою ракетним ударом російських військових 16 квітня було завдано шкоду господарській інфраструктурі, тоді одна людина загинула, ще одна була поранена.
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