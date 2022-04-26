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Полтава: у місті прогриміли вибухи, мер просить не публікувати фото та відео

Світлана КізіловаВівторок, 26 квітня 2022, 23:11

Ввечері у вівторок, 26 квітня, у Полтаві пролунали вибухи.

Джерело: міський голова Полтави Олександр Мамай у Telegram

Пряма мова: "Щойно ви чули вибухи.

Уточнюємо всю інформацію.

Велике прохання не публікувати фото та відеоматеріали".

Нагадаємо:

В одному з сіл під Полтавою ракетним ударом російських військових 16 квітня було завдано шкоду господарській інфраструктурі, тоді одна людина загинула, ще одна була поранена.

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Теми: Полтававійнавибух
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