Ввечері у вівторок, 26 квітня, у Полтаві пролунали вибухи.

Джерело: міський голова Полтави Олександр Мамай у Telegram

Пряма мова: "Щойно ви чули вибухи.

Уточнюємо всю інформацію.

Велике прохання не публікувати фото та відеоматеріали".

Нагадаємо:

В одному з сіл під Полтавою ракетним ударом російських військових 16 квітня було завдано шкоду господарській інфраструктурі, тоді одна людина загинула, ще одна була поранена.