Стійкість Маріуполя й інших міст дозволяє ламати тактику ворога - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь продовжує стримувати значну частину російських воєнних сил, і це дає Україні безцінний час на послаблення можливостей окупантів.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на Сході держави. У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і Південь України. У чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю, наших людей. Робити все для захисту.

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Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час, той час, який дозволяє ламати тактику ворога, послаблювати його можливості.

На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем, не отримала літаків, не отримала того, що могли надати партнери.

Могли і ще можуть. Кожна російська ракета, яка вдарила по наших містах і кожна бомба, яку кинули на наших людей, на наших дітей, лише додають чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало це рішення. Рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю".