Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стійкість Маріуполя й інших міст дозволяє ламати тактику ворога - Зеленський

Неділя, 3 квітня 2022, 00:08

Президент Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь продовжує стримувати значну частину російських воєнних сил, і це дає Україні безцінний час на послаблення можливостей окупантів.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на Сході держави. У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і Південь України. У чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю, наших людей. Робити все для захисту.

Реклама:

Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час, той час, який дозволяє ламати тактику ворога, послаблювати його можливості.

На жаль, Україна так і не отримала поки що достатньо сучасних західних протиракетних систем, не отримала літаків, не отримала того, що могли надати партнери.

Могли і ще можуть. Кожна російська ракета, яка вдарила по наших містах і кожна бомба, яку кинули на наших людей, на наших дітей, лише додають чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало це рішення. Рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольЗеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Маріуполь
У Маріуполь приїхали китайські блогери: МЗС хоче заборонити в’їзд всім "гастролерам" з КНР
Естонія звинуватила у держзраді 2 громадян: один їздив в окуповані міста і засвітився в Соловйова
У Маріуполі та районі другий день поспіль – вибухи
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: