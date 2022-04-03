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Зеленський подякував українцям за протести на окупованих Росією територіях

Світлана КізіловаНеділя, 3 квітня 2022, 00:15
Енергодар, росіяни розігнали мітинг, скриншот із відео

Президент Володимр Зеленський подякував громадянам, які попри окупацію продовжують брати участь в антиросійських мітингах.

Джерело: звернення Зеленського за підсумками 38-го дня війни

Пряма мова: "Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах.

Усім, хто не боїться і виходить. Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися.

А коли люди протестують – і щобільше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас. Знищити нашу свободу. Це наша спільна боротьба! І буде наша спільна перемога".

Деталі: Окремо глава держави подякував жителям Енергодара, що вийшли на протест, аби показати агресору свою проукраїнську позицію. "У відповідь (на мирний протест - УП) окупанти відкрили вогонь і використали гранати проти абсолютно мирних людей, які перебувають на своїй землі. За кожного пораненого (українця) буде відповідь", - додав Зеленський.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Жителі окупованого міста Енергодар Запорізької області 2 квітня зібралися на мітинг, російські окупанти вдалися до вибухів гранат і обстрілів, є поранені та затримані.

Теми: окупаціямітингивійнаЗеленський
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