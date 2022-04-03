Голова Донецької ОВА назвав кількість загиблих цивільних за добу

На Донеччині за добу загинула щонайменше 1 людина та уточнили інформацію про смерть ще однієї.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "Сьогодні внаслідок обстрілів у Бахмуті загинула 1 людина і 3 зазнали поранень. Також є 1 поранений в Одрадному і 1 поранений у Мар’їнці.

Крім того, у Бахмуті надано медичну допомогу одній людині, яка отримала поранення на Луганщині.

Вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 1 пораненої дитини у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо".