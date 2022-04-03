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Загарбники гатили "Смерчами": деталі обстрілу Кривого Рогу

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 02:45
Вілкул, скриншот

Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив деталі обстрілу в периметрі міста.

Джерело: Вілкул у відеозверненні

Пряма мова: "…окупанти обстріляли цивільні об’єкти уже в периметрі Кривого Рогу. Це Інгулецький район.

Постраждали більше десятка приватних будинків, навчальний заклад.

…жертв під час обстрілу не було, тому що ми вчасно провели евакуацію.

Обстріл був саме там, звідки ми забрали людей".

"Орки гатили "Смерчами". Вони гатили знов забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами.

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Ці боєприпаси розкриваються над землею, з ракети вилітають заряди, які вибухають і покривають достатньо велику територію…

Під час обстрілу жертв не було, але вони з’явилися після нього.

Вранці двоє цивільних осіб – батько і син – в одному з сіл принесли додому касетні боєприпаси (від обстрілу 4-денної давності – ред.)… які зірвалися у них дома. І вони загинули".

Деталі: Вілкул повідомив, що "Гради" до Кривого Рогу не дострілюють, оскільки ЗСУ відтіснили лінію фронту, яка зараз уже проходить не на кордоні Дніпропетровської області, а безпосередньо всередині Херсонської області, і частина цієї області українськими військовими вже звільнена.

Теми: Кривий Рігвійна
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