Загарбники гатили "Смерчами": деталі обстрілу Кривого Рогу

Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив деталі обстрілу в периметрі міста.

Джерело: Вілкул у відеозверненні

Пряма мова: "…окупанти обстріляли цивільні об’єкти уже в периметрі Кривого Рогу. Це Інгулецький район.

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Постраждали більше десятка приватних будинків, навчальний заклад.

…жертв під час обстрілу не було, тому що ми вчасно провели евакуацію.

Обстріл був саме там, звідки ми забрали людей".

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"Орки гатили "Смерчами". Вони гатили знов забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами.

Ці боєприпаси розкриваються над землею, з ракети вилітають заряди, які вибухають і покривають достатньо велику територію…

Під час обстрілу жертв не було, але вони з’явилися після нього.

Вранці двоє цивільних осіб – батько і син – в одному з сіл принесли додому касетні боєприпаси (від обстрілу 4-денної давності – ред.)… які зірвалися у них дома. І вони загинули".

Деталі: Вілкул повідомив, що "Гради" до Кривого Рогу не дострілюють, оскільки ЗСУ відтіснили лінію фронту, яка зараз уже проходить не на кордоні Дніпропетровської області, а безпосередньо всередині Херсонської області, і частина цієї області українськими військовими вже звільнена.