Зеленський нагородив орденами і медалями ще 131 військового

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 військового, 9 з яких – посмертно.

Джерело: відеозврнення Зеленського, указ президента

Пряма мова: "Підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв – героїв нашої держави. 131 військовослужбовець Збройних Сил України, з них дев'ять – посмертно".

Деталі: Указом президент постановив нагородити військових "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Зокрема в документі зазначається:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЗАІЧЕНКА Костянтина Вікторовича — полковника

ВІДЕО ДНЯ

ІЛЬЧИШИНА Леоніда Володимировича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БИКА Івана Васильовича — старшого лейтенанта

БИРЧЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — лейтенанта

КУСЯКА Михайла Володимировича — майора

КУША Богдана Михайловича — лейтенанта

МОСКАЛИКА Михайла Івановича (посмертно) — майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

ВАСАЛАТІЯ Віктора Сергійовича — сержанта

ГОРДІЄНКА Володимира Миколайовича — старшого солдата

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БРЮХАНОВА Богдана Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ГОРЯЧЕВА Сергія Вячеславовича — прапорщика

ДОВГАНЮКА Павла Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ДОРОНЮКА Юрія Івановича — старшого солдата

ДУБНЮКА Миколу Юрійовича — старшого солдата

ЖУПИНАСА Тараса Олеговича (посмертно) — сержанта

ЗАЛОМСЬКОГО Богдана Михайловича (посмертно) — солдата

КЛЮБУ Василя Дмитровича — штаб-сержанта

КОВАЛЬЧУКА Миколу Вадимовича — солдата

КОВАЛЯ Павла Миколайовича — старшого сержанта

КОПІНА Василя Івановича — солдата

КРЮКОВА Олексія Сергійовича — старшого солдата

ЛИСЕНКА Юрія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛИТВИНА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЛОГВІНА Віталія Анатолійовича — старшого солдата

ЛОПУШЕНКА Олександра Олександровича — головного сержанта

МАТВІЄНКА Романа Івановича — старшого сержанта

МЕДВЕДЕНКА Романа Сергійовича — солдата

НЕЙВЕРТА Ярослава Олеговича — старшого лейтенанта

ОЛІХА Ігоря Олександровича — старшого солдата

ПИСАРЕНКА Анатолія Анатолійовича — солдата

ПОПОВА Олексія Юрійовича — старшого солдата

ПУСТОВОЙТА Вадима Васильовича — головного сержанта

РИМАРА Олексія Олеговича — капітана

СИНГАЄВСЬКОГО Ростислава Ігоровича — старшого лейтенанта

СИНИЦЮ Сергія Романовича (посмертно) — солдата

СОКУРА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

СТРОГАНОВА Євгена Володимировича — підполковника

ТКАЧЕНКА Ігоря Анатолійовича — солдата

ХАБУЛЮ Василя Петровича — старшого солдата

ХІМКУ Ігоря Степановича — старшого солдата

ЧЕПУРКА Владислава Володимировича — солдата

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АНТОНА Юрія Володимировича — головного сержанта

БОНДАРЯ Владислава Геннадійовича — солдата

БОНДАРЯ Олександра Федоровича — старшого солдата

БРЕЦКА Данила Ярославовича — солдата

ВЕРЕСА Руслана Богдановича — молодшого сержанта

ГЛОВУ Романа Ярославовича — лейтенанта

ГОНЧАРУКА Антона Івановича — солдата

ГОРДІЯ Романа Романовича — солдата

ГРАБАРЧУКА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта

ГРЕБІННИКА Миколу Валерійовича — старшого сержанта

ДЕЙНЕКУ Віктора Георгійовича — майора

ДЕЦИКА Романа Васильовича — сержанта

ДИМУРУ Андрія Миколайовича — старшого солдата

ДІМІТРОВСЬКОГО Руслана Івановича — старшого лейтенанта

ДОВГЕНЬКА Ігоря Ігоровича — головного сержанта

ДОМІТРЯЧКА Любомира Миколайовича — старшого солдата

ДОРОША Сергія Івановича — солдата

ДУБАСА Михайла Орестовича — молодшого сержанта

ЖУКА Василя Мироновича — солдата

ЗЛАЩИНСЬКОГО Івана Петровича — лейтенанта

ЗОЛОТУХІНА Данила Олександровича — лейтенанта

ІВАХОВА Єгора Олеговича — старшого сержанта

ІВАШКЕВИЧА Анатолія Едуардовича — старшого сержанта

КЕРІМОВА Едуарда Фармаіловича — старшого солдата

КЛІЧУКА Сергія Юрійовича — солдата

КРУКІВА Дениса Миколайовича — солдата

КУЗЬМЕНКА Олега Ігоровича — солдата

КУЗЬМІНСЬКОГО Станіслава Петровича — старшого солдата

КУРИЛЬЧИКА Миколу Сергійовича — солдата

ЛИСНЯКА Сергія Георгійовича — підполковника

ЛОЗИНСЬКОГО Олександра Сергійовича — солдата

МАЦУ Романа Степановича — солдата

МЕРЗЛЯКОВА Юрія Сергійовича — старшого сержанта

МИХАЙЛЕНКА Владислава Юрійовича — старшого солдата

МИХАЙЛЯКА Ігоря Миколайовича — сержанта

МОМОТА Дениса Олександровича — старшого солдата

НАСІРОВА Агахана Ельхановича — сержанта

ПОЛЯРУША Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

ПОНОМАРЕНКА Володимира Михайловича — старшого солдата

ПРОЦАКА Остапа Васильовича — старшого солдата

РИБАЧУКА Тараса Ігоровича — старшого солдата

РІЗНИЧЕНКА Максима Сергійовича — старшого солдата

РОЛІНА Максима Вікторовича — старшого солдата

РОМАНЮКА Віктора Ярославовича — солдата

САВЧЕНКА Олега Миколайовича — солдата

СМАЛЯ Олега Анатолійовича — капітана

СТОЛЯРА Євгенія Олеговича — лейтенанта

ТИМІНСЬКОГО Василя Васильовича — солдата

ТИМОЩУКА Павла Івановича — сержанта

ТРЕТИЛЬНИЦЬКОГО Вадима Петровича — майора

ТРОФІМОВА Ігоря Олександровича — солдата

ХАРАУСТЕНКА Віталія Олександровича — солдата

ЦИГАНКА Олександра Леонідовича — підполковника

ЧЕРНОВА Віктора Володимировича — старшого солдата

ШИЯНА Олексія Миколайовича — старшого солдата

ЮРЧЕНКОВА Сергія Вікторовича — старшого сержанта

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БАЛАБКІНА Олексія Сергійовича — солдата

БІЛЕНКА Сергія Анатолійовича — майора

БОЙКА Євгена Олександровича — підполковника

БОРИСЕНКА Сергія Геннадійовича — молодшого сержанта

БОРТНИКА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта

БУШТИНА Назарія Миколайовича — старшого сержанта

ВЕРЕСА Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта

ВІННІКА Ігоря Івановича — солдата

ГОРЯЧКІВСЬКОГО Артура Васильовича — старшого солдата

ДЕРКАЧА Олександра Вікторовича — підполковника

ЖОЛНОВИЧА Павла Ярославовича — старшого солдата

ІРОЧКА Віталія Степановича — майора

КОБЗЯКА Василя Ярославовича — старшого лейтенанта

КОВАЛЕВСЬКОГО Сергія Володимировича — солдата

КУБАЯ Богдана Івановича — сержанта

ЛЕГЧІЛІНА Богдана Олександровича — старшого солдата

ЛЮДКЕВИЧА Мар’яна Богдановича — старшого солдата

МАЦЬКОВА Богдана Руслановича — солдата

МЕЛЬНИКА Павла Миколайовича — старшого солдата

ПАВЛУСЯ Івана Михайловича — головного сержанта

ПАВУКА Миколу Степановича — головного сержанта

ПАНКУЛИЧА Івана Михайловича — старшого лейтенанта

ПЕЛИШКА Назара Степановича — старшого солдата

ПЕТРУКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта

ПЕЦА Андрія Зеновійовича — капітана

ПІДГОРОДЕЦЬКОГО Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта

ПОПЛАВСЬКОГО Романа Валерійовича — підполковника

РЄЗНІКОВА Олександра Юрійовича — майора

РОМАНЦОВА Іллю Олександровича — солдата

СЕНИКА Миколу Степановича — майстер-сержанта

СОКОЛА Назара Ігоровича — лейтенанта

ХОМЕНКА Володимира Олександровича — підполковника

ЧІЧІНАДЗЕ Германа Гурамовича — лейтенанта

ЯКИМОВА Олександра Сергійовича — солдата.