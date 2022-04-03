Зеленський нагородив орденами і медалями ще 131 військового
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 військового, 9 з яких – посмертно.
Джерело: відеозврнення Зеленського, указ президента
Пряма мова: "Підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв – героїв нашої держави. 131 військовослужбовець Збройних Сил України, з них дев'ять – посмертно".
Деталі: Указом президент постановив нагородити військових "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Зокрема в документі зазначається:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЗАІЧЕНКА Костянтина Вікторовича — полковника
ІЛЬЧИШИНА Леоніда Володимировича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БИКА Івана Васильовича — старшого лейтенанта
БИРЧЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — лейтенанта
КУСЯКА Михайла Володимировича — майора
КУША Богдана Михайловича — лейтенанта
МОСКАЛИКА Михайла Івановича (посмертно) — майора
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
ВАСАЛАТІЯ Віктора Сергійовича — сержанта
ГОРДІЄНКА Володимира Миколайовича — старшого солдата
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
БРЮХАНОВА Богдана Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ГОРЯЧЕВА Сергія Вячеславовича — прапорщика
ДОВГАНЮКА Павла Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
ДОРОНЮКА Юрія Івановича — старшого солдата
ДУБНЮКА Миколу Юрійовича — старшого солдата
ЖУПИНАСА Тараса Олеговича (посмертно) — сержанта
ЗАЛОМСЬКОГО Богдана Михайловича (посмертно) — солдата
КЛЮБУ Василя Дмитровича — штаб-сержанта
КОВАЛЬЧУКА Миколу Вадимовича — солдата
КОВАЛЯ Павла Миколайовича — старшого сержанта
КОПІНА Василя Івановича — солдата
КРЮКОВА Олексія Сергійовича — старшого солдата
ЛИСЕНКА Юрія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ЛИТВИНА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЛОГВІНА Віталія Анатолійовича — старшого солдата
ЛОПУШЕНКА Олександра Олександровича — головного сержанта
МАТВІЄНКА Романа Івановича — старшого сержанта
МЕДВЕДЕНКА Романа Сергійовича — солдата
НЕЙВЕРТА Ярослава Олеговича — старшого лейтенанта
ОЛІХА Ігоря Олександровича — старшого солдата
ПИСАРЕНКА Анатолія Анатолійовича — солдата
ПОПОВА Олексія Юрійовича — старшого солдата
ПУСТОВОЙТА Вадима Васильовича — головного сержанта
РИМАРА Олексія Олеговича — капітана
СИНГАЄВСЬКОГО Ростислава Ігоровича — старшого лейтенанта
СИНИЦЮ Сергія Романовича (посмертно) — солдата
СОКУРА Дмитра Сергійовича — старшого солдата
СТРОГАНОВА Євгена Володимировича — підполковника
ТКАЧЕНКА Ігоря Анатолійовича — солдата
ХАБУЛЮ Василя Петровича — старшого солдата
ХІМКУ Ігоря Степановича — старшого солдата
ЧЕПУРКА Владислава Володимировича — солдата
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
АНТОНА Юрія Володимировича — головного сержанта
БОНДАРЯ Владислава Геннадійовича — солдата
БОНДАРЯ Олександра Федоровича — старшого солдата
БРЕЦКА Данила Ярославовича — солдата
ВЕРЕСА Руслана Богдановича — молодшого сержанта
ГЛОВУ Романа Ярославовича — лейтенанта
ГОНЧАРУКА Антона Івановича — солдата
ГОРДІЯ Романа Романовича — солдата
ГРАБАРЧУКА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта
ГРЕБІННИКА Миколу Валерійовича — старшого сержанта
ДЕЙНЕКУ Віктора Георгійовича — майора
ДЕЦИКА Романа Васильовича — сержанта
ДИМУРУ Андрія Миколайовича — старшого солдата
ДІМІТРОВСЬКОГО Руслана Івановича — старшого лейтенанта
ДОВГЕНЬКА Ігоря Ігоровича — головного сержанта
ДОМІТРЯЧКА Любомира Миколайовича — старшого солдата
ДОРОША Сергія Івановича — солдата
ДУБАСА Михайла Орестовича — молодшого сержанта
ЖУКА Василя Мироновича — солдата
ЗЛАЩИНСЬКОГО Івана Петровича — лейтенанта
ЗОЛОТУХІНА Данила Олександровича — лейтенанта
ІВАХОВА Єгора Олеговича — старшого сержанта
ІВАШКЕВИЧА Анатолія Едуардовича — старшого сержанта
КЕРІМОВА Едуарда Фармаіловича — старшого солдата
КЛІЧУКА Сергія Юрійовича — солдата
КРУКІВА Дениса Миколайовича — солдата
КУЗЬМЕНКА Олега Ігоровича — солдата
КУЗЬМІНСЬКОГО Станіслава Петровича — старшого солдата
КУРИЛЬЧИКА Миколу Сергійовича — солдата
ЛИСНЯКА Сергія Георгійовича — підполковника
ЛОЗИНСЬКОГО Олександра Сергійовича — солдата
МАЦУ Романа Степановича — солдата
МЕРЗЛЯКОВА Юрія Сергійовича — старшого сержанта
МИХАЙЛЕНКА Владислава Юрійовича — старшого солдата
МИХАЙЛЯКА Ігоря Миколайовича — сержанта
МОМОТА Дениса Олександровича — старшого солдата
НАСІРОВА Агахана Ельхановича — сержанта
ПОЛЯРУША Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
ПОНОМАРЕНКА Володимира Михайловича — старшого солдата
ПРОЦАКА Остапа Васильовича — старшого солдата
РИБАЧУКА Тараса Ігоровича — старшого солдата
РІЗНИЧЕНКА Максима Сергійовича — старшого солдата
РОЛІНА Максима Вікторовича — старшого солдата
РОМАНЮКА Віктора Ярославовича — солдата
САВЧЕНКА Олега Миколайовича — солдата
СМАЛЯ Олега Анатолійовича — капітана
СТОЛЯРА Євгенія Олеговича — лейтенанта
ТИМІНСЬКОГО Василя Васильовича — солдата
ТИМОЩУКА Павла Івановича — сержанта
ТРЕТИЛЬНИЦЬКОГО Вадима Петровича — майора
ТРОФІМОВА Ігоря Олександровича — солдата
ХАРАУСТЕНКА Віталія Олександровича — солдата
ЦИГАНКА Олександра Леонідовича — підполковника
ЧЕРНОВА Віктора Володимировича — старшого солдата
ШИЯНА Олексія Миколайовича — старшого солдата
ЮРЧЕНКОВА Сергія Вікторовича — старшого сержанта
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
БАЛАБКІНА Олексія Сергійовича — солдата
БІЛЕНКА Сергія Анатолійовича — майора
БОЙКА Євгена Олександровича — підполковника
БОРИСЕНКА Сергія Геннадійовича — молодшого сержанта
БОРТНИКА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта
БУШТИНА Назарія Миколайовича — старшого сержанта
ВЕРЕСА Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта
ВІННІКА Ігоря Івановича — солдата
ГОРЯЧКІВСЬКОГО Артура Васильовича — старшого солдата
ДЕРКАЧА Олександра Вікторовича — підполковника
ЖОЛНОВИЧА Павла Ярославовича — старшого солдата
ІРОЧКА Віталія Степановича — майора
КОБЗЯКА Василя Ярославовича — старшого лейтенанта
КОВАЛЕВСЬКОГО Сергія Володимировича — солдата
КУБАЯ Богдана Івановича — сержанта
ЛЕГЧІЛІНА Богдана Олександровича — старшого солдата
ЛЮДКЕВИЧА Мар’яна Богдановича — старшого солдата
МАЦЬКОВА Богдана Руслановича — солдата
МЕЛЬНИКА Павла Миколайовича — старшого солдата
ПАВЛУСЯ Івана Михайловича — головного сержанта
ПАВУКА Миколу Степановича — головного сержанта
ПАНКУЛИЧА Івана Михайловича — старшого лейтенанта
ПЕЛИШКА Назара Степановича — старшого солдата
ПЕТРУКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта
ПЕЦА Андрія Зеновійовича — капітана
ПІДГОРОДЕЦЬКОГО Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта
ПОПЛАВСЬКОГО Романа Валерійовича — підполковника
РЄЗНІКОВА Олександра Юрійовича — майора
РОМАНЦОВА Іллю Олександровича — солдата
СЕНИКА Миколу Степановича — майстер-сержанта
СОКОЛА Назара Ігоровича — лейтенанта
ХОМЕНКА Володимира Олександровича — підполковника
ЧІЧІНАДЗЕ Германа Гурамовича — лейтенанта
ЯКИМОВА Олександра Сергійовича — солдата.