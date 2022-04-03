З Донбасу за добу евакуювали майже тисячу осіб

За добу 2 квітня з Донецької та Луганської областей евакуювали 955 людей.

Джерело: Facebook-сторінка Операція об'єднаних сил

Деталі: З Донецької області евакуювали:

155 осіб, з них 39 дітей та 4 особи з інвалідністю з населеного пункту Вугледар;

27 осіб, з них 1 дитина, з населеного пункту Мар’їнка;

7 осіб, з них 2 дитини, з населеного пункту Новогродівка.

З Луганської області евакуювали 800 осіб з населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Кремінна.

Всього в період з 24 лютого евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 20 598 осіб та з населених пунктів Донецької області – близько 6 584 осіб.