З Донбасу за добу евакуювали майже тисячу осіб
Неділя, 3 квітня 2022, 05:04
За добу 2 квітня з Донецької та Луганської областей евакуювали 955 людей.
Джерело: Facebook-сторінка Операція об'єднаних сил
Деталі: З Донецької області евакуювали:
- 155 осіб, з них 39 дітей та 4 особи з інвалідністю з населеного пункту Вугледар;
- 27 осіб, з них 1 дитина, з населеного пункту Мар’їнка;
- 7 осіб, з них 2 дитини, з населеного пункту Новогродівка.
З Луганської області евакуювали 800 осіб з населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Кремінна.
Всього в період з 24 лютого евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 20 598 осіб та з населених пунктів Донецької області – близько 6 584 осіб.
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