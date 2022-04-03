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З Донбасу за добу евакуювали майже тисячу осіб

Ольга Глущенко Неділя, 3 квітня 2022, 05:04
фото: ООС

За добу 2 квітня з Донецької та Луганської областей евакуювали 955 людей.

Джерело: Facebook-сторінка Операція об'єднаних сил

Деталі: З Донецької області евакуювали:

  • 155 осіб, з них 39 дітей та 4 особи з інвалідністю з населеного пункту Вугледар;
  • 27 осіб, з них 1 дитина, з населеного пункту Мар’їнка;
  • 7 осіб, з них 2 дитини, з населеного пункту Новогродівка.

З Луганської області евакуювали 800 осіб з населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Кремінна.

Всього в період з 24 лютого евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 20 598 осіб та з населених пунктів Донецької області – близько 6 584 осіб.

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Теми: Луганська областьДонецька областьевакуаціявійна
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