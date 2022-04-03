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Глава МЗС Греції приїде з візитом в Одесу

"Європейська правда"Неділя, 3 квітня 2022, 12:53

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибуде до Одеси та привезе партію гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Греції, пише "Європейська правда".

"Метою його візиту, окрім доставки гуманітарної допомоги, є створення постійного механізму розподілу гуманітарної допомоги, зустрічі із представниками грецької діаспори, відновлення роботи Генерального консульства у місті", - йдеться у заяві.

У грецькому МЗС не вказали, коли Дендіас прибуде до Одеси, написавши лише "швидко". За інформацією грецьких ЗМІ, міністр приїде в неділю.

Раніше повідомлялося, що Дендіас планував поїхати до Маріуполя з гуманітарною місією, але цього так і не сталося через загострення ситуації в оточеному місті.

Грецький уряд разом із Францією та Туреччиною працюють над відкриттям гуманітарного коридору до міста.

У неділю вранці російські війська завдали авіаударів по Одесі, у місті видно два осередки займання та сильний дим.

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Теми: МЗСГреціяОдеса
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