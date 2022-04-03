Ворог не полишає спроб встановити контроль на Донбасі – зведення

Пошкоджені російськими обстрілами будинки в Україні і знищений російський танк. Фото Генштабу

Станом на 39-ту добу російської війни в Україні, ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі та не полишає спроб встановити контроль у Луганській та Донецькій областях.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 12:00 3 квітня

Дослівно Генштаб: "Противник продовжує завдавати систематичних ракетних та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та базах зберігання паливно-мастильних матеріалів. Відзначається проведення заходів підготовки особового складу та техніки з метою формування додаткових підрозділів для участі у бойових діях на території України.

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Основні зусилля противника зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій, встановленні контролю на територіях Донецької та Луганської областей".

Деталі: На Волинському напрямку обстановка не змінилась.

На Поліському напрямку противник завершив відведення окремих підрозділів Східного військового округу на територію республіки Білорусь, з подальшим перекиданням зазначених підрозділів на територію Росії.

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На звільненій території Київської області, в районах населених пунктів Велика Димерка, Скибин та Гоголів, підрозділи сил оборони здійснюють зачистку території від мінно-вибухових пристроїв, встановлених російськими окупантами.

На Сіверському напрямку ворог завершив відведення підрозділів Центрального військового округу на територію Росії.

В районі міста Суми продовжується відхід окупаційних військ. Ворог забезпечує прикриття та логістичну підтримку окремих підрозділів, що відводяться на територію Росії.

На звільнених територіях залишаються малочисельні групи військовослужбовців збройних сил РФ, які переховуються або намагаються самостійно перетнути державний кордон України.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати місто Харків. Основні зусилля ворога зосереджуються на продовженні наступальних дій в напрямку міста Ізюм. З метою виявлення слабких місць у оборонних позиціях наших військ противник продовжує ведення розвідки.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів та позицій наших військ та ведення штурмових дій на більшості напрямків. Успіху не мав, здійснює перегрупування.

На Південнобузькому напрямку триває бій за населений пункт Олександрівка.