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В Бундестазі відмовилися обговорювати виступ Зеленського, бо боялися високої підтримки України

"Європейська правда"Неділя, 3 квітня 2022, 14:52

Лідери фракцій німецького парламенту побоялися проводити дебати після виступу Володимира Зеленського через їхній непередбачуваний результат, переконана ексдепутатка Бундестагу Марілуїзе Бек.

У цьому вона розповіла у відеоінтерв’ю для "Європейської правди".

Бек, що 26 років пропрацювала у Бундестазі, увійшла до першої німецької делегації – наразі неофіційної – що приїхала до Києва.

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Відповідаючи на запитання ЄвроПравди про очікувані дії України для подолання агресії РФ, вона заявила, що вважає душе високим вплив тих "промов, які виголосив Зеленський перед багатьма парламентами", включно з німецьким (повний текст непересічної промови у Бундестазі читайте у публікації "Канцлере Шольц, зруйнуйте цю стіну!").

Водночас Марілуїзе Бек незадоволена тим, що німецький парламент не став обговорювати промову українського президента. За її словами керівництво парламенту стереглося того, що це призведе до підтримки ідей, які висловив Зеленський. "Ви знаєте, чому німецький Бундестаг відмовився проводити дебати після виступу Зеленського? Тому що вони боялися тих рухів, які могли би вникнути всередині партійних фракцій!". Як відомо, Зеленський просив у німців підтримати швидке членство України в ЄС, а також надати Києву більше зброї.

За її словами, у Бундестазі досі є багато прихильників "умиротворення" РФ.

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"Керівник фракції соціал-демократів – переконаний пацифіст. І він не просто один з 200 депутатів, він лідер. І він справді так думає, він щира людина, і він справді переконаний, що треба говорити, говорити, говорити – і взагалі не битися", - навела вона приклад.

Детальніше дивіться у відео "Марілуїзе Бек пояснює, як Росія "ламає" Захід" або читайте у публікації "У Німеччині є розуміння, що Україна буде в ЄС, але це обійдеться дорого"

Теми: Німеччина
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