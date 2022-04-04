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Росія заявила, що продовжує проводити свої "операції" у Київській області

Ірина БалачукПонеділок, 4 квітня 2022, 15:44

Спецназ Росгвардії заявив, що нібито знищив у Київській області диверсійну групу та цех з виробництва боєприпасів.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на сайт Росгвардії

Деталі: У Росгвардії заявили, що нібито від жителів неназваного села дізналися, що в одному з порожніх будинків нібито можуть ховатися "українські націоналісти, які діють у тилу російських військ".

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Повідомляється, що рогвардійці нібито організували засідку в сусідній будівлі, а у підвалі будинку встановили керований вибуховий пристрій.

І нібито завдяки діям сапера єфрейтора на прізвище Мальцев "усю диверсійно-розвідувальну групу націоналістів" вдалося знищити.

Також повідомляється, що нібито росгвардійці виявили цех з виробництва боєприпасів і нібито також все знищили.

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Передісторія:  

  • 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.
  • Керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба заявив, що на розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів. 
  • 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців – цих жерт оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії. 
  • Вранці 4 квітня ритуальна служба повідомила, що у звільненій від окупантів Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних. 

Теми: РосіяУкраїнавійнаКиївська область
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