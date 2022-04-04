Росія заявила, що продовжує проводити свої "операції" у Київській області

Спецназ Росгвардії заявив, що нібито знищив у Київській області диверсійну групу та цех з виробництва боєприпасів.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на сайт Росгвардії

Деталі: У Росгвардії заявили, що нібито від жителів неназваного села дізналися, що в одному з порожніх будинків нібито можуть ховатися "українські націоналісти, які діють у тилу російських військ".

Повідомляється, що рогвардійці нібито організували засідку в сусідній будівлі, а у підвалі будинку встановили керований вибуховий пристрій.

І нібито завдяки діям сапера єфрейтора на прізвище Мальцев "усю диверсійно-розвідувальну групу націоналістів" вдалося знищити.

Також повідомляється, що нібито росгвардійці виявили цех з виробництва боєприпасів і нібито також все знищили.

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