Росія заявила, що продовжує проводити свої "операції" у Київській області
Спецназ Росгвардії заявив, що нібито знищив у Київській області диверсійну групу та цех з виробництва боєприпасів.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на сайт Росгвардії
Деталі: У Росгвардії заявили, що нібито від жителів неназваного села дізналися, що в одному з порожніх будинків нібито можуть ховатися "українські націоналісти, які діють у тилу російських військ".
Повідомляється, що рогвардійці нібито організували засідку в сусідній будівлі, а у підвалі будинку встановили керований вибуховий пристрій.
І нібито завдяки діям сапера єфрейтора на прізвище Мальцев "усю диверсійно-розвідувальну групу націоналістів" вдалося знищити.
Також повідомляється, що нібито росгвардійці виявили цех з виробництва боєприпасів і нібито також все знищили.
Передісторія:
- 2 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.
- Керівник гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба заявив, що на розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів.
- 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців – цих жерт оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії.
- Вранці 4 квітня ритуальна служба повідомила, що у звільненій від окупантів Бучі поховали 330-340 вбитих росіянами цивільних.