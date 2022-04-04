Франція готується вислати близько 30 російських дипломатів - ЗМІ

Франція слідом за Німеччиною готується вислати близько тридцяти російських дипломатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовника, МЗС Франції готується оголосити персонами нон грата близько тридцяти осіб з дипломатичним статусом.

В МЗС РФ вже пообіцяли відповідь на рішення Франції, повідомляє російське РИА Новости. Водночас, офіційно про нього ще не оголосили.

За лічені години перед цим МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні. За даними ЗМІ, йдеться про 40 співробітників посольства РФ.

Литва 4 квітня вирішила знизити рівень дипломатичного представництва з Росією і наказала послу РФ залишити країну.