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Франція готується вислати близько 30 російських дипломатів - ЗМІ

Понеділок, 4 квітня 2022, 21:39

Франція слідом за Німеччиною готується вислати близько тридцяти російських дипломатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовника, МЗС Франції готується оголосити персонами нон грата близько тридцяти осіб з дипломатичним статусом.

В МЗС РФ вже пообіцяли відповідь на рішення Франції, повідомляє російське РИА Новости. Водночас, офіційно про нього ще не оголосили.

За лічені години перед цим МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні. За даними ЗМІ, йдеться про 40 співробітників посольства РФ.  

Литва 4 квітня вирішила знизити рівень дипломатичного представництва з Росією і наказала послу РФ залишити країну.

Теми: ФранціяРосіясанкції
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