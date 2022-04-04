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США цього тижня введуть додаткові санкції проти Росії

Понеділок, 4 квітня 2022, 23:41

Сполучені Штати оголосять про нові санкції проти Росії цього тижня, які будуть узгоджені із союзниками.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Ви можете очікувати на подальші оголошення про санкції цього тижня. І ми погоджуємо з нашими союзниками та партнерами точні параметри цього, але так, цього тижня ми маємо оголосити про додаткові елементи економічного тиску", - сказав Салліван.

Президент США Джо Байден назвав вбивства цивільного населення у Бучі під час окупації воєнним злочином та з цього приводу варто організувати трибунал.

Канада у понеділок оголосила, що має намір запровадити нові санкції проти Росії та Білорусі у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення російського режиму в Україну та підтримку цих дій білоруським режимом.

В ЄС розглядають новий пакет санкцій проти РФ, що включатиме й обмеження проти нафти та вугілля, але всі країни готові підтримати повну заборону російського імпорту, тому у ЄС обговорюють альтернативний варіант.

Теми: СШАсанкції
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