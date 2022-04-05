Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбана треба змусити відвідати Бучу, це і його відповідальність – Дещиця

Вівторок, 5 квітня 2022, 00:01

Посол України у Польщі Андрій Дещиця вважає, що угорського прем’єра Віктора Орбана треба змусити відвідати Бучу, щоб показати злочини, співучасником яких є і він.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву український дипломат зробив в ефірі польського телеканалу TVN24.

""Треба взяти його силою і загнати туди, бо він не хоче цього знати", - заявив Андрій Дещиця.

За його словами, Віктор Орбан також має нести відповідальність за злочини російських військових. "Підтримуючи Путіна, навіть на словах, він стає співучасником цих злочинів", –  вважає український дипломат.

Нагадаємо, за підсумком парламентських виборів 3 квітня чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан залишиться очільником уряду держави на п’ятий термін.

В українському уряді вважають,  що для Києва немає ніяких позитивних очікувань від угорської сторони стосовно шляху України до ЄС і НАТО. Натомість варто очікувати посилення зв’язків Угорщини з РФ.

Детальніше про угорські вибори читайте у статті  Антиукраїнський Орбан: що робитиме Угорщина після виборів "під знаком війни"

ВІДЕО ДНЯ

Також радимо подивитися відеоінтерв’ю  посла України в Польщі Андрія Дещиці.

Теми: УгорщинаБучавійна
Головне сьогодні

Росію вигнали з Ради ООН з прав людини

Російські війська намагаються наступати на кількох напрямках – зведення Генштабу

відеоПоліція арештувала майно компанії дружини Медведчука

У Зеленського назвали нові заяви Лаврова про переговори провокаціями

Енергетичне ембарго, трибунал, зброя: Європарламент схвалив нові вимоги через війну РФ в Україні

Білорусь: десятки військових зі Пскова відмовилися їхати воювати в Україну

Усі новини...
Угорщина
Орбан назвав Зеленського в числі противників свого режиму
Орбан перемагає на виборах в Угорщині зі значною перевагою
В Угорщині проходять парламентські вибори: об'єднана опозиція проти Орбана
Останні новини
20:28
Пєсков заявив, що Росія має значні втрати у війні з Україною
20:24
Міністр оборони США офіційно підтвердив передачу Україні розвідданих 
20:23
Чорногорія висилає чотирьох співробітників посольства РФ
20:16
В окупованому Мелітополі викрали вже понад 100 людей – мер
20:15
фотоЛітак Медведчука уже працює на захист України – Данілов 
20:00
24 держави проголосували проти вигнання Росії із Ради з прав людини ООН
19:59
Реєстрації вживаних автомобілів з початку війни обвалилися на 75%
19:41
Росіяни розбомбили дорогу і заблокували евакуаційні потяги зі Слов’янську й Краматорську
19:37
На Львівщині затримали чиновника, який торгував гуманітарною допомогою
19:37
Посол Литви повернувся до Києва
Усі новини...