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Зеленський: Росіяни ймовірно намагатимуться приховати сліди злочинів в Україні

Вівторок, 5 квітня 2022, 00:21

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після того, як світ дізнався про злочини військ РФ на Київщині, росіяни намагатимуться надалі приховувати сліди своїх дій.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "Маємо усвідомлювати також і те, що після розголосу про масові убивства цивільних на Київщині окупанти можуть по-іншому ставитися до своїх злочинів на іншій території нашої держави, куди вони зайшли.

Вони вже запускають брехливу кампанію, щоб заховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей в Маріуполі. Вони зроблять десятки постановочних інтерв'ю, перемонтованих записів. Будуть спеціально вбивати людей так, щоб виглядало нібито їх вбив хтось інший.

Ймовірно тепер окупанти будуть намагатися сховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього в Бучі, коли відступали, але на іншій території це ймовірно можливо. 

Я хочу сказати одразу: кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста: викрадають, катують, вбивають мирних людей". 

Теми: ЗеленськийМаріупольБучавійна
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