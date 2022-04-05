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Зеленський: Готуємося до жорстокості росіян на Донбасі і біля Харкова

Анастасія КалатурВівторок, 5 квітня 2022, 00:45

Україна готується до ще більшої жорстокості росіян на східному та південному напрямках.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, у деяких інших районах держави.

Росія концентрує там значну кількість військових і техніки. І ця активність доводить, що застосованих проти Росії санкцій замало. Буде більше".

Нагадаємо: раніше після звільнення Бучі почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

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Теми: Зеленський
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