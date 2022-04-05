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З Донбасу за добу евакуювали більше тисячі осіб

Ольга Глущенко Вівторок, 5 квітня 2022, 04:21
З Донбасу за добу евакуювали більше тисячі осіб
фото: facebook Павла Кириленка

За добу 4 квітня з Донецької та Луганської областей евакуювали 1033 цивільних осіб.

Джерело: ООС у Facebook

Деталі: З Донецької області евакуювали 63 особи, з них 3 дитини з населеного пункту Вугледар.

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З Луганської області евакуювали 970 осіб з населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасне, Кремінна, Гірське.

Всього з початку повномасштабної війни евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 24676 осіб та з населених пунктів Донецької області близько 6735 осіб.

Теми: Донбасевакуаціявійна
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