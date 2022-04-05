Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Це явно – воєнні злочини" – глава МЗС Канади про вбивства у Бучі

Вівторок, 5 квітня 2022, 05:53
Це явно – воєнні злочини – глава МЗС Канади про вбивства у Бучі
Мелані Жолі, фото Bloomberg/Getty Images

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі назвала вбивства цивільних осіб у Бучі воєнними злочинами.

Джерело: Жолі під час пресконференції у Гельсінкі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Цими вихідними світ побачив огидні та безумні напади на цивільних у Бучі. Ці терористичні акти не пройдуть безкарно. Це явно – воєнні злочини".

Реклама:

Деталі: Вона додала, що Канада продовжить підтримувати зусилля Міжнародного кримінального суду із розслідування злодіянь російської армії в Україні.

"Відповідальність настане", - зазначила міністр.

За її словами, проти Росії "необхідно запровадити більше санкцій – і це буде зроблено".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • 2 квітня Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
  • 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців - цих жерт оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії. 

Теми: війнаБучаКанадаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
війна
Українці знову перевершили очікування – Столтенберг про контрнаступ
Пірати ХХІ століття у Чорному морі. Що собою являє ЧФ Росії та що від нього чекати
На Таврійському напрямку захисники знищили ще понад пів сотні загарбників – Тарнавський
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: