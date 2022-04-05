"Це явно – воєнні злочини" – глава МЗС Канади про вбивства у Бучі

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі назвала вбивства цивільних осіб у Бучі воєнними злочинами.

Джерело: Жолі під час пресконференції у Гельсінкі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Цими вихідними світ побачив огидні та безумні напади на цивільних у Бучі. Ці терористичні акти не пройдуть безкарно. Це явно – воєнні злочини".

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Деталі: Вона додала, що Канада продовжить підтримувати зусилля Міжнародного кримінального суду із розслідування злодіянь російської армії в Україні.

"Відповідальність настане", - зазначила міністр.

За її словами, проти Росії "необхідно запровадити більше санкцій – і це буде зроблено".

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