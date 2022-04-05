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"Це явно – воєнні злочини" – глава МЗС Канади про вбивства у Бучі

Вівторок, 5 квітня 2022, 05:53
Мелані Жолі, фото Bloomberg/Getty Images

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі назвала вбивства цивільних осіб у Бучі воєнними злочинами.

Джерело: Жолі під час пресконференції у Гельсінкі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Цими вихідними світ побачив огидні та безумні напади на цивільних у Бучі. Ці терористичні акти не пройдуть безкарно. Це явно – воєнні злочини".

Деталі: Вона додала, що Канада продовжить підтримувати зусилля Міжнародного кримінального суду із розслідування злодіянь російської армії в Україні.

"Відповідальність настане", - зазначила міністр.

За її словами, проти Росії "необхідно запровадити більше санкцій – і це буде зроблено".

Передісторія: 

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  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • 2 квітня Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
  • 3 квітня генпрокурор повідомила, що з території Київської області, яку звільнили від окупантів, вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців - цих жерт оглядають судмедексперти для документування злочинів Росії. 

Теми: війнаБучаКанадаРосія
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