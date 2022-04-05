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Окупанти вбили в Україні 165 дітей, ця цифра не остаточна

Ірина БалачукВівторок, 5 квітня 2022, 08:51
Окупанти вбили в Україні 165 дітей, ця цифра не остаточна
Результати російських обстрілів у Києві. Фото КМВА

165 дітей загинули в Україні через збройну агресію Росії, ще 266 отримали поранення, ці дані не враховують загиблих у Маріуполі, на Київщині, Чернігівщині та Луганщині.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Більше ніж 431 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 165 дітей загинуло та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості".

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Деталі: В Офісі генпрокурора зазначили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо. 

Найбільше дітей постраждало у Київській (77), Донецькій (78), Харківській (61), Чернігівській (49), Миколаївський (35), Луганській (31), Запорізькій (22), Херсонській (29), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у столиці (16).

4 квітня внаслідок обстрілу збройними силами Росії м. Миколаєва загинула дитина.
 
Також стало відомо, що під час окупації смт. Ворзель Київської області російські військові кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де перебували 14-річна дитина та жінка, після чого здійснили обстріл в результаті якого дитина загинула на місці, а матір – через два дні у тому ж підвалі.

Також у м. Буча Київської області внаслідок одного з обстрілів загинули 6 осіб, серед яких 1 дитина.

Через бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з них зруйновані повністю.

Теми: Українавійнадіти
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