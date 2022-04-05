Втрати росіян у війні в Україні: мінус ще одна ППО і три літаки за добу
Вівторок, 5 квітня 2022, 09:11
За останню добу українські військові підбили ще три літаки і один засіб протиповітряної оборони росіян – всього за 40 днів війни ЗСУ знищили 55 засобів ППО , 150 літаків та 134 гелікоптери противника.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ)
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 квітня орієнтовно склали
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- особового складу - близько 18500 осіб,
- танків ‒ 676 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1858 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1322 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94.
- Спеціальна техніка - 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.