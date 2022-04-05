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Втрати росіян у війні в Україні: мінус ще одна ППО і три літаки за добу

Олена РощінаВівторок, 5 квітня 2022, 09:11
Втрати росіян у війні в Україні: мінус ще одна ППО і три літаки за добу
Фото Генштабу ЗСУ

За останню добу українські військові підбили ще три літаки і один засіб протиповітряної оборони росіян – всього за 40 днів війни ЗСУ знищили 55 засобів ППО , 150 літаків та 134 гелікоптери противника.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) 

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 квітня орієнтовно склали

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  • особового складу  - близько 18500 осіб,
  • танків ‒ 676 од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 1858 од,
  • артилерійських систем – 332 од,
  • РСЗВ - 107 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків  – 150 од,
  • гелікоптерів  – 134 од,
  • автомобільної техніки - 1322 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ  - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 94.
  • Спеціальна техніка  - 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.
Втрати Росії у війні проти України
Втрати Росії у війні проти України
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

 

Теми: війнаРосіяЗбройні сили
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