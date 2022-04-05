Втрати росіян у війні в Україні: мінус ще одна ППО і три літаки за добу

За останню добу українські військові підбили ще три літаки і один засіб протиповітряної оборони росіян – всього за 40 днів війни ЗСУ знищили 55 засобів ППО , 150 літаків та 134 гелікоптери противника.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ)

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 квітня орієнтовно склали

Реклама:

особового складу - близько 18500 осіб,

танків ‒ 676 од,

бойових броньованих машин ‒ 1858 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 107 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1322 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Втрати Росії у війні проти України Дашборд УП

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.