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Італія вислала 30 російських дипломатів

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 13:13

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про висилку 30 російських дипломатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

"Генеральний секретар міністерства закордонних справ посол Етторе Секі сьогодні вранці викликав посла Російської Федерації в Італії Сергєя Разова, щоб повідомити його про рішення уряду Італії вислати 30 російських дипломатів, які перебувають на службі в посольстві як "personae non gratae", — сказав Ді Майо.

"Цей захід, вжитий за погодженням з іншими європейськими та євроатлантичними партнерами, став необхідним з причин, пов'язаних з нашою національною безпекою, в контексті нинішньої кризової ситуації, що виникла внаслідок невиправданої агресії проти України з боку Російської Федерації", - пояснив він.

5 квітня МЗС Данії також оголосило про висилку 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ.

Напередодні МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни "значну кількість" співробітників російського посольства в Берліні. За даними ЗМІ, йдеться про 40 співробітників посольства РФ.  

Після цього про висилку 35 російських дипломатів оголосила і Франція.

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Аналогічні рішення минулого тижня прийняли низка країн Центральної Європи.

Теми: ІталіяРосіявійна
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