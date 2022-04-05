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Українці все менше підтримують вступ до НАТО – показник повернувся до довоєнного

Світлана КізіловаВівторок, 5 квітня 2022, 17:14
Українці все менше підтримують вступ до НАТО – показник повернувся до довоєнного
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Getty Images

В Україні зменшився рівень підтримки вступу до НАТО.

Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: За результатами опитування, проведеного 30-31 березня, продовжується зменшення рівня підтримки вступу до НАТО серед громадян.

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Важливо, що в перші дні повномасштабної війни підтримка входження України до Альянсу зросла з 62% до 76%, а у перший тиждень підтримка зменшилась до 72%.

Дослівно: "Станом на кінець березня (підтримка входження України до НАТО) становить 68%, тобто наближається до довоєнних показників".

Деталі: Соціологи не вказують, з яких причин відбулося падіння підтримки вступу до Альянсу, проте, ймовірно, це може бути пов'язане з тим, що українці не побачили очікуваної підтримки від НАТО у протистоянні з Росією.  

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Під час дипломатичних взаємодій в останні тижні перед повномасштабною війною канцлер Німеччини нібито пропонував Україні відмовитися від членства в НАТО, щоб уможливити домовленість між США і Заходом та запобігти війні.

Слухайте також: Сергій Сидоренко: Наше членство в НАТО перестало бути далекою перспективою

Теми: НАТОУкраїнавійна
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