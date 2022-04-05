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Кулеба привітав визнання Штайнмаєром помилок щодо РФ і закликав надати зброю

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 18:54

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину та інші країни ЄС виправити помилки їхньої колишньої політики щодо РФ шляхом негайного надання Україні необхідної зброї та запровадження санкцій проти РФ.

ро це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю чесні слова федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, які визнають минулі помилки німецької політики щодо Росії. Я закликаю Німеччину та інші держави ЄС виправити їх зараз швидкими та рішучими діями. Зброя та санкції. У нас більше немає часу", - написав Кулеба.

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Штайнмаєр, який був міністром закордонних справ з 2005 по 2009 роки і з 2013 по 2017 роки, у понеділок вперше визнав, що помилявся у своїй політиці щодо Росії. 

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"Моя прихильність до "Північного потоку-2" була явною помилкою. Ми чіплялися за мости, в які Росія більше не вірила і про які нас попереджали наші партнери", - заявив він.

Раніше посол України в Берліні Андрій Мельник розкритикував позицію Штайнмаєра щодо РФ, зазначаючи, що відносини з Росією завжди були для нього чимось "святим", незалежно від того, що відбувається.

Він сказав, що президент, схоже, поділяє ідею Путіна про відсутність в України суб’єктності. 

Теми: НімеччинавійнаКулеба Дмитро
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