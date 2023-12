Кулеба привітав визнання Штайнмаєром помилок щодо РФ і закликав надати зброю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину та інші країни ЄС виправити помилки їхньої колишньої політики щодо РФ шляхом негайного надання Україні необхідної зброї та запровадження санкцій проти РФ.

ро це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю чесні слова федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, які визнають минулі помилки німецької політики щодо Росії. Я закликаю Німеччину та інші держави ЄС виправити їх зараз швидкими та рішучими діями. Зброя та санкції. У нас більше немає часу", - написав Кулеба.

I welcome honest words by German Federal President Frank-Walter Steinmeier, acknowledging past mistakes of German policy towards Russia. I call on Germany and other EU states to correct them now with swift and resolute actions. Weapons and sanctions. We don’t have time anymore. https://t.co/xtDVs25iv7