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Лавров прикривається "переговорами", щоб відкинути звинувачення у звірствах РФ в Бучі

Мазуренко Альона Вівторок, 5 квітня 2022, 21:31
СЕРГіЙ ЛАВРОВ 10 БЕРЕЗНЯ В АНТАЛЬЇ. ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Сергій Лавров вигадав ще одну лінію "захисту", щоб відхреститися від злочинів російської армії в Україні, за його словами, привертаючи увагу до звірств РФ у Бучі, Україна хоче зірвати переговори.

Джерело: російське МЗС

Пряма мова: "Виникає питання: у чому причина цієї відвертої, брехливої провокації, правдивість якої виправдати просто неможливо? Ми схильні думати, що причина полягає в бажанні знайти привід зірвати переговори, що ведуться...

Українська сторона вже після Стамбула стала відігравати назад, намагалася висувати все нові умови, а як тільки західні ЗМІ розігнали "фальшивку" про місто Буча, українські переговорники спробували взагалі перервати переговорний процес".

Деталі: За словами представника кремлівського режиму, ходу переговорів не піде на користь, якщо Україна говоритиме про "якісь додаткові кроки від РФ".

Лавров визнав, що Україна категорично відмовляється обговорювати денацифікацію, демілітаризацію та "проблему" російської мови.

При цьому російський міністр заявив, що Росія не погодиться виводити свої війська і щоб потім в Україні відбувався референдум щодо позаблокового статусу. Лавров переживає, що українці не підтримають ідею позаблокового статусу і тоді доведеться повертатися до "переговорного процесу".

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Теми: РосіявійнаЛавровБуча
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