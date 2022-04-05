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Затримали колаборанта, який допомагав окупантам захоплювати Ізюм

Денис КарловськийВівторок, 5 квітня 2022, 22:33
Руйнування Ізюма внаслідок обстрілів російських окупантів. фото: володимир мацокін

Українські захисники затримали Євгена Брюханова, який один із перших почав співпрацювати з російськими окупантами в Ізюмі. 

Джерело: заступник міського голови Ізюма Максим Стрельник

Пряма мова Стрельника: "Тепер він дає свідчення правоохоронним органам України про свій злочин та інших його співучасників. 

Тож, військовослужбовці  спеціальних операцій ЗСУ передають "вітання" іншим державним зрадникам України, які зараз знаходяться в Ізюмі і закликають їх добровільно здаватися. 

Тому що ми українці, ізюмчани ніколи не забудемо і не пробачимо нікого хто причетний до воєнних злочинів проти нашої країни і нашого міста. Ми із під землі дістанемо кожного ворога і зрадника України".

Євген Брюханов
Євген Брюханов
Фото: Максим Стрельник

Передісторія: 

  • Міська влада повідомила, що станом на 3 квітня, 80% житлової забудови міста знищено.
  • Раніше українські посадовці повідомляли, що депутат від партії "ОПЗЖ" Анатолій Фомічевський провів окупантів на територію міста, показавши незахищену дорогу.
  • За даними Генерального штабу Збройних Сил України, в Ізюмі російські окупанти здійснюють обстріли цивільного населення та документують наслідки, аби створити фейки нібито про "звірства ЗСУ".

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Теми: Ізюмколабораціяокупаціявійна
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