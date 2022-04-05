ЄС може запровадити санкції проти дочок Путіна - ЗМІ

Європейський Союз запропонував накласти санкції на двох доньок президента РФ Владіміра Путіна у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дипломатичні джерела.

Путін не говорить публічно про свою родину. Від колишньої дружини Людмили Путіної у нього дві доньки - Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Невідомо, чи є Путіна інші діти.

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Доньки в основному тримаються поза увагою громадськості, настільки, що багато росіян не знають, як вони виглядають.

Представники ЄС оприлюднили подробиці інших нових санкцій раніше у вівторок. Вони включають заборону на імпорт російського вугілля, обмеження доступу російських автоперевізників і кораблів, обмеження, спрямовані на олігархів та їхні сім'ї, а також блокування експорту деяких високотехнологічних машин.

Раніше повідомлялося, що США, Європейський союз та країни Групи семи координують новий раунд санкцій проти Росії, щоб покарати Кремль за звірства в Україні, включаючи заборону США на нові інвестиції в країну.