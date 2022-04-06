Відтепер Героїв України будуть нагороджувати у Маріїнському палаці – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Білу залу Маріїнського палацу перейменують на "Білу залу Героїв України".
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Сьогодні в Маріїнському палаці я вручив ордени "Золота зірка" військовослужбовцям Збройних сил України, яким присвоєно звання Герой України та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно.
Тепер саме в Маріїнському палаці, в Білій залі, в якій завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії.
Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники і захисниці заслуговують повагу і пошану на найвищому рівні.
А Біла зала Маріїнського палацу віднині буде називатися "Білою залою Героїв України".
Передав і орден "За мужність" і родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, який був підло вбитий окупантами на Київщині. За життя він зробив вагомий внесок у те, щоб ми всі бачили і знали, що відбувається в нашій країні".