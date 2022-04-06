Відтепер Героїв України будуть нагороджувати у Маріїнському палаці – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Білу залу Маріїнського палацу перейменують на "Білу залу Героїв України".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні в Маріїнському палаці я вручив ордени "Золота зірка" військовослужбовцям Збройних сил України, яким присвоєно звання Герой України та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно.

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Тепер саме в Маріїнському палаці, в Білій залі, в якій завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії.

Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники і захисниці заслуговують повагу і пошану на найвищому рівні.

А Біла зала Маріїнського палацу віднині буде називатися "Білою залою Героїв України".

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