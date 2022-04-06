Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Відтепер Героїв України будуть нагороджувати у Маріїнському палаці – Зеленський

Ольга Глущенко Середа, 6 квітня 2022, 00:13
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Білу залу Маріїнського палацу перейменують на "Білу залу Героїв України".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні в Маріїнському палаці я вручив ордени "Золота зірка" військовослужбовцям Збройних сил України, яким присвоєно звання Герой України та членам родин військових, які відзначені цим званням посмертно.

Тепер саме в Маріїнському палаці, в Білій залі, в якій  завжди приймаємо глав іноземних держав, будуть відбуватися такі важливі церемонії.

Ми будемо демонструвати щоразу, що наші захисники і захисниці заслуговують повагу і пошану на найвищому рівні.

А Біла зала Маріїнського палацу віднині буде називатися "Білою залою Героїв України".

Передав і орден "За мужність" і родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, який був підло вбитий окупантами на Київщині. За життя він зробив вагомий внесок у те, щоб ми всі бачили і знали, що відбувається в нашій країні".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийнагороди
Головне сьогодні

відео, фотоБуча: вбивства, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми. Звірства РФ фіксують слідчі

ЗМІ: Два білоруські офіцери підірвалися на російській міні на Гомельщині

ВІДЕОМісцевий журналіст спіймав на камеру перші хвилини після вибуху ракети в Краматорську

Євросоюз передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата

Одесі завдали ракетного удару, постраждалих немає - ОДА

фотоПрезидентка Єврокомісії та прем'єр Словаччини відвідали Бучу

Усі новини...
Зеленський
Росія шукає нових дурнів серед курсантів, щоб відправити на забій - Зеленський
Зеленський: Санкції мають бути співмірними звірствам Росії, бо будуть питання до політиків
Зеленський запропонував Радбезу ООН обговорити в Києві після війни реформу світового устрою
Останні новини
22:41
Криптобіржа Binance запустить благодійну криптокартку для українців
22:38
Президентка Єврокомісії впевнена, що Україна переможе у війні
22:22
ЄС запровадив санкції проти 217 осіб і 18 компаній: у списку Ротенберг, Дерипаска і доньки Путіна
22:12
Mitsubishi призупинила постачання в РФ та локальне виробництво
22:06
Як безкоштовно зробити УЗД в умовах війни – пояснює МОЗ
22:04
Росія хоче зібрати 60 тисяч призовників і резервістів – розвідка США
22:04
додано відеоСловаччина надала Україні систему ППО С-300
21:50
Десятки громадян Молдови воюють в Україні проти РФ
21:49
На сході України військові за добу знищили до 50 росіян, 4 танки і вертоліт
21:27
Сховище відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС не постраждало
Усі новини...