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Молдова отримає на допомогу українським біженцям близько €700 млн

Середа, 6 квітня 2022, 01:11

Молдова отримає на допомогу українським біженцям близько €700 млн.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker, таке рішення прийняла конференції донорів, що пройшла 5 квітня у Берліні.

У цій конференції взяло участь біля трьох десятків країн. Вони погодилися видати Молдові  €695 млн, які будуть надані яку вигляді бюджетної підтримки, та к в якості кредитів та інших форм фінансової допомоги.

Як зазначається, ці гроші можуть бути використані для допомоги біженцям з України та для громадян Молдови, які допомагають біженцям.

Видання зазначає - з початку війни до Молдови приїхали понад 360 тис. громадян України. З них понад 90 тис. залишилися у країні.

При цьому Молдова вже отримує допомогу від інших країн. Зокрема, раніше США вже передали Молдові $20 млн на забезпечення біженців усім необхідним. А на днях оголосили, що додаткового буде виділено ще $50 млн.

Теми: Молдовабіженцівійна
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