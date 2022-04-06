Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Молдова отримає на допомогу українським біженцям близько €700 млн

Середа, 6 квітня 2022, 01:11

Молдова отримає на допомогу українським біженцям близько €700 млн.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker, таке рішення прийняла конференції донорів, що пройшла 5 квітня у Берліні.

У цій конференції взяло участь біля трьох десятків країн. Вони погодилися видати Молдові  €695 млн, які будуть надані яку вигляді бюджетної підтримки, та к в якості кредитів та інших форм фінансової допомоги.

Реклама:

Як зазначається, ці гроші можуть бути використані для допомоги біженцям з України та для громадян Молдови, які допомагають біженцям.

Видання зазначає - з початку війни до Молдови приїхали понад 360 тис. громадян України. З них понад 90 тис. залишилися у країні.

При цьому Молдова вже отримує допомогу від інших країн. Зокрема, раніше США вже передали Молдові $20 млн на забезпечення біженців усім необхідним. А на днях оголосили, що додаткового буде виділено ще $50 млн.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Молдовабіженцівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Молдова
Санду засудила обстріли Росією Одещини
У серпні до України надійшло понад мільярд кубометрів газу з ЄС та Молдови
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: