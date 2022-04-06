Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Конгресмени просять Байдена посилити кіберзахист України

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 06:20

Конгресмени від Демократичної партії просять президента США Джо Байдена посилити захист Україні від хакерських атак РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Лист президенту США написали сенатор Ед Маркі та депутат Палати представників Білл Кітінг.

Вони висловили стурбованість тим, що Росія може розпочати подальші кібератаки проти Україні, тим самим перевіряючи рішучість НАТО. В якості прикладу вони згадують масовану  кібератаку на "Укртелеком", що сталася 28 березня.

Конгресмени пропонують зміцнити співпрацю з Україною новоствореного Бюро з кібербезпеки при Держдепі. Також вони закликають Байдена "негайно" призначити посла за особливими дорученнями, який має очолити це Бюро.

 CNN звернувся за коментарем до Білого дому.

Там відмічають, що  США вже надало Україні допомогу у розмірі кількох мільйонів доларів на захист від хакерів. Крім того, наприкінці минулого року США надіслало в Україну групу фахівців із кіберзахисту, щоб допомогти захистити українську інфраструктуру від атак РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Там відмічають, попри очікування аналітиків, численні хакерські атаки РФ не призвели до  руйнівних зломів критичної інфраструктури України.

Теми: СШАБайденУкраїнакібербезпека
Головне сьогодні

відео, фотоБуча: вбивства, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми. Звірства РФ фіксують слідчі

ЗМІ: Два білоруські офіцери підірвалися на російській міні на Гомельщині

ВІДЕОМісцевий журналіст спіймав на камеру перші хвилини після вибуху ракети в Краматорську

Євросоюз передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата

Одесі завдали ракетного удару, постраждалих немає - ОДА

фотоПрезидентка Єврокомісії та прем'єр Словаччини відвідали Бучу

Усі новини...
США
США дадуть Україні "Джавелінів" на 100 млн доларів
США, ЄС і G7 оголосять нові санкції проти РФ, включаючи заборону на нові інвестиції - ЗМІ
США призупинили обмін податковою інформацією з Росією
Останні новини
22:22
ЄС запровадив санкції проти 217 осіб і 18 компаній: у списку Ротенберг, Дерипаска і доньки Путіна
22:12
Mitsubishi призупинила постачання в РФ та локальне виробництво
22:06
Як безкоштовно зробити УЗД в умовах війни – пояснює МОЗ
22:04
Росія хоче зібрати 60 тисяч призовників і резервістів – розвідка США
22:04
додано відеоСловаччина надала Україні систему ППО С-300
21:50
Десятки громадян Молдови воюють в Україні проти РФ
21:49
На сході України військові за добу знищили до 50 росіян, 4 танки і вертоліт
21:27
Сховище відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС не постраждало
21:23
відео, фотоБуча: вбивства, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми. Звірства РФ фіксують слідчі
21:22
ЄС виділить Україні ще 500 млн євро на зброю - Боррель після зустрічі з Зеленським
Усі новини...