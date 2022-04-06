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Конгресмени просять Байдена посилити кіберзахист України

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 06:20

Конгресмени від Демократичної партії просять президента США Джо Байдена посилити захист Україні від хакерських атак РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Лист президенту США написали сенатор Ед Маркі та депутат Палати представників Білл Кітінг.

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Вони висловили стурбованість тим, що Росія може розпочати подальші кібератаки проти Україні, тим самим перевіряючи рішучість НАТО. В якості прикладу вони згадують масовану  кібератаку на "Укртелеком", що сталася 28 березня.

Конгресмени пропонують зміцнити співпрацю з Україною новоствореного Бюро з кібербезпеки при Держдепі. Також вони закликають Байдена "негайно" призначити посла за особливими дорученнями, який має очолити це Бюро.

 CNN звернувся за коментарем до Білого дому.

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Там відмічають, що  США вже надало Україні допомогу у розмірі кількох мільйонів доларів на захист від хакерів. Крім того, наприкінці минулого року США надіслало в Україну групу фахівців із кіберзахисту, щоб допомогти захистити українську інфраструктуру від атак РФ.

Там відмічають, попри очікування аналітиків, численні хакерські атаки РФ не призвели до  руйнівних зломів критичної інфраструктури України.

Теми: СШАБайденУкраїнакібербезпека
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