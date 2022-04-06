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Зведення Генштабу: На аеродромі в Придністров'ї готуються до прийому літаків

Анастасія КалатурСереда, 6 квітня 2022, 07:00

На аеродромі Тирасполь (Придніспров’я) триває підготовка для прийому літаків – не виключено, що росіяни спробують задіяти Придністров’я для підтримки наступу на Південнобузькому напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Південнобузькому напрямку ворог відновлює боєздатність  та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

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Росіяни зосереджують основні сили на наступальній операції, щоб  встановити повний  контрол  над територією Донецької і Луганської областей.

Росія не полишає спроб залучити найманців з інших країн. Це суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, з огляду на малу чисельність.

Командування 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга Мурманської області) 14 армійського корпусу, зі складу якої до війни з Україною залучено дві батальйоних тактичних групи, готує військовослужбовців. Загальні втрати бригади у живій силі – близько 30%. Одна батальйонна тактична група знищена, інша - виведена у район відновлення боєздатності у Бєлгородську область.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському напрямку нема ознак, що ворог готує наступ. ЗС  Білорусі продовжують прикривати ділянку українсько-білоруського кордону.

На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина виведених підрозділів ворога – зараз в Білорусі, відновлюються, імовірно, для  перегрупування та посилення інших угруповань. Не виключається, що російські війська лишаться в Білорусі для сковування дій Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Іншою метою є надання допомоги Білорусі у прикритті частини кордону.

На Сіверському напрямку – відновлення окупаційних підрозділів ворога, раніше виведених  до Брянської та Курської областей.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та обстрілювати окремі райони з артилерії.

За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії -  близько 20% особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади.

На Ізюмському напрямку окупанти не полишають намірів створити ударне угруповання та продовжити  наступ  у напрямку Слов’янська та Барвінкового.

На Донецькому напрямку ворог  продовжує штурм  в районах населених пунктів Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке. Успіху немає.

Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені боєприпаси та не полишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста понад 40 діб тримають   оборону.

На Таврійському напрямку  у районі Басані – переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, для перегрупування.

Росіяни  втратили контроль над населеними пунктами Добрянкою, Нововознесенським і Трудолюбівкою. Тривають бої у районі Олександрівки.

Повітряні Сили знищили 8 крилатих ракет. Авіація продовжувала підтримувати  наземні  війська та завдавала повітряних ударів по військах окупантів.

Дослівно: "Продовжує зберігатися загроза застосування противником ракетного озброєння морського, повітряного та наземного базування. Окупанти завдають вогневого ураження по об’єктах оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталах міст".

Теми: війнаГенштаб
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