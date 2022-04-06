Сійярто викликав посла України через "образу" Угорщини

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України, заявляючи про образливі українські заяви стосовно позиції Будапешта щодо війни.

Про це заявив у середу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що результати виборів у неділю показали підтримку позиції уряду, який виступає проти енергетичних санкцій та не допускає транзит зброї через територію Угорщини.

"Ми розуміємо, що українці мали б інший інтерес, навіть не сперечаємося з ними: інтереси українського народу та інтереси угорського народу на першому місці. Проте не можна не сказати про одне: ніхто не може дозволити собі оцінювати демократичне рішення угорського народу!", - написав Сійярто у Facebook.

"Заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасть у війні та жаль з приводу волевиявлення угорського народу неприйнятні!", - заявив він.

"Українським лідерам настав час припинити свої образи на адресу Угорщини та визнати волю угорського народу", - додав голова МЗС Угорщини.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй промові після виборів назвав українського президента серед тих, хто нібито заважав повторному обранню його партії.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що прем’єр-міністр Угорщини зараз "заграє" з Росією, однак йому доведеться обрати між РФ і іншим світом.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що після переобрання на пост прем’єр-міністра Віктора Орбана Угорщина буде посилювати дружбу з РФ, та закликала не допустити побудови тоталітарного режиму в сусідній країні.

У МЗС України заявили, що з повагою сприймають волевиявлення угорського народу на парламентських виборах, додавши, що у Орбана немає жодних підстав стверджувати, що на шляху до перемоги на виборах йому довелося боротися з президентом України.

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