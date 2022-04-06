У Кремлі заявили, що не хочуть вбивати Зеленського
Середа, 6 квітня 2022, 11:40
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав неправдою повідомлення про бажання російської влади вбити президента Володимира Зеленського. Раніше Кремль також багато разів запевняв, що не має наміру нападати на Україну.
Джерело: російське державне пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Пєскова
Пряма мова Пєскова на питання про бажання російської влади вбити Зеленського: "Ні, це неправда".
Деталі: За словами прессекретаря Путіна, Росія зацікавлена в тому, щоб Зеленський погодився на висунуті на переговорах умови, через які РФ нібито хоче "покласти край військовій операції".
Передісторя:
- 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що до Києва увійшли диверсійні групи РФ і що Росія позначила його як ціль номер один.
- 28 лютого британське видання The Times повідомило, що в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.
- 1 березня українська розвідка повідомила, що Збройні сили України 26 лютого знищили ударне чеченське угруповання, метою якого була ліквідація президента Володимира Зеленського.
- Ще за кілька днів до нападу Росії на Україну, Сполучені Штати Америки повідомили, що отримали розвідувальні дані, що Росія склала списки тих, кого треба арештувати чи вбити в Україні при вторгненні.