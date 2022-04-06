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У Кремлі заявили, що не хочуть вбивати Зеленського

Ірина БалачукСереда, 6 квітня 2022, 11:40
У Кремлі заявили, що не хочуть вбивати Зеленського
Володимир Зеленський. Фото з Instagram

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав неправдою повідомлення про бажання російської влади вбити президента Володимира Зеленського. Раніше Кремль також багато разів запевняв, що не має наміру нападати на Україну.

Джерело: російське державне пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Пєскова

Пряма мова Пєскова на питання про бажання російської влади вбити Зеленського: "Ні, це неправда".

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Деталі: За словами прессекретаря Путіна, Росія зацікавлена ​​в тому, щоб Зеленський погодився на висунуті на переговорах умови, через які РФ нібито хоче "покласти край військовій операції".

Передісторя: 

  • 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що до Києва увійшли диверсійні групи РФ і що Росія позначила його як ціль номер один.
  • 28 лютого британське видання The Times повідомило, що в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.
  • 1 березня українська розвідка повідомила, що Збройні сили України 26 лютого знищили ударне чеченське угруповання, метою якого була ліквідація президента Володимира Зеленського.
  • Ще за кілька днів до нападу Росії на Україну, Сполучені Штати Америки повідомили, що отримали розвідувальні дані, що Росія склала списки тих, кого треба арештувати чи вбити в Україні при вторгненні. 

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Теми: РосіяУкраїнавійнаЗеленський
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