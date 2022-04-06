У Кремлі заявили, що не хочуть вбивати Зеленського

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав неправдою повідомлення про бажання російської влади вбити президента Володимира Зеленського. Раніше Кремль також багато разів запевняв, що не має наміру нападати на Україну.

Джерело: російське державне пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Пєскова

Пряма мова Пєскова на питання про бажання російської влади вбити Зеленського: "Ні, це неправда".

Деталі: За словами прессекретаря Путіна, Росія зацікавлена ​​в тому, щоб Зеленський погодився на висунуті на переговорах умови, через які РФ нібито хоче "покласти край військовій операції".

Передісторя: