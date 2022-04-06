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Зеленський: "Дефіцит принциповості" окремих лідерів не дає посилити санкції

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 13:52
Зеленський: Дефіцит принциповості окремих лідерів не дає посилити санкції
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу в парламенті Ірландії, сказав тиснути на окремих політичних і бізнесових лідерів держав ЄС, які гальмують посилення санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський сказав, що слід вводити подальші санкції, оскільки війна триває - зупиняти всю торгівлю з Росією, блокувати звʼязки російських банків з фінансовою системою світу, обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту.

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"Світ вже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода – це дефіцит принциповості окремих лідерів. Політичних лідерів, бізнесових лідерів. Які все ще думають, ніби війна і воєнні злочини – це не так страшно, як фінансові збитки", - сказав президент.

Він висловив впевненість, що лідерство Ірландії може змінити це.

"Я впевнений, що всім нам в Європі разом вдасться зупинити цю страшну війну і повернути мир і стабільність на сході Європи.

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Затягувати з цим – просто неможливо", - додав президент.

У вівторок представники ЄС оприлюднили подробиці інших нових санкцій. Вони включають заборону на імпорт російського вугілля, обмеження доступу російських автоперевізників і кораблів, обмеження, спрямовані на олігархів та їхні сім'ї, а також блокування експорту деяких високотехнологічних машин.

Європейський Союз також запропонував накласти санкції на двох доньок президента РФ Владіміра Путіна у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Теми: ЗеленськийЄвропавійнасанкції
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