У Вільнюсі воду у ставку навпроти посольства РФ пофарбували у колір крові

У Вільнюсі воду у ставку біля російського посольства пофарбували у кривавий колір у рамках акції протесту проти війни РФ на території України.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Представник поліції сказала, що це акція протесту, погоджена з інспекторами з охорони природи, фарба не шкідлива для тварин та рослин.

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Представник муніципалітету Паулюс Вайтекенас сказав, що це художній перформанс, що має на меті звернути увагу світу на військові злочини Росії.

Він підтвердив, що використовується фарба аналогічна до тієї, якою в День Святого Патрика воду фарбують у зелений колір.

Під час перформансу червоний став перепливла плавчиня Рута Мейлутіте.

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