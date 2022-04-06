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У Вільнюсі воду у ставку навпроти посольства РФ пофарбували у колір крові

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 18:19
Пофарбований ставок біля будівлі посольства РФ у вільнюсі. Фото: Delfi

У Вільнюсі воду у ставку біля російського посольства пофарбували у кривавий колір у рамках акції протесту проти війни РФ на території України.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Представник поліції сказала, що це акція протесту, погоджена з інспекторами з охорони природи, фарба не шкідлива для тварин та рослин.

Представник муніципалітету Паулюс Вайтекенас сказав, що це художній перформанс, що має на меті звернути увагу світу на військові злочини Росії.

Він підтвердив, що використовується фарба аналогічна до тієї, якою в День Святого Патрика воду фарбують у зелений колір.

Під час перформансу червоний став перепливла плавчиня Рута Мейлутіте.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що, заперечуючи воєнні злочини в Україні, російський режим "діє як нацисти".

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Теми: ЛитвамітингиРосіядипломатичні відносини
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