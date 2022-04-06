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У Вільнюсі воду у ставку навпроти посольства РФ пофарбували у колір крові

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 18:19
У Вільнюсі воду у ставку навпроти посольства РФ пофарбували у колір крові
Пофарбований ставок біля будівлі посольства РФ у вільнюсі. Фото: Delfi

У Вільнюсі воду у ставку біля російського посольства пофарбували у кривавий колір у рамках акції протесту проти війни РФ на території України.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Представник поліції сказала, що це акція протесту, погоджена з інспекторами з охорони природи, фарба не шкідлива для тварин та рослин.

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Представник муніципалітету Паулюс Вайтекенас сказав, що це художній перформанс, що має на меті звернути увагу світу на військові злочини Росії.

Він підтвердив, що використовується фарба аналогічна до тієї, якою в День Святого Патрика воду фарбують у зелений колір.

Під час перформансу червоний став перепливла плавчиня Рута Мейлутіте.

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Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що, заперечуючи воєнні злочини в Україні, російський режим "діє як нацисти".

Теми: ЛитвамітингиРосіядипломатичні відносини
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