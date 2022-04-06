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Харків: мер не бачить потреби у масовій евакуації міста

Світлана КізіловаСереда, 6 квітня 2022, 21:40

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що на даний момент ні він, ні військові, не вважають за необхідне проводити масову централізовану евакуацію з міста.

Джерело: Терехов у Telegram

Деталі: За словами мера, йдеться про необхідність евакуації мешканців Лозівського та Барвінківського району Харківської області, де, за даними українських військових, може загостритися воєнна ситуація. При цьому подібної інформації щодо самого Харкова немає.

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Пряма мова: "Харків добре озброєне та готове до оборони місто. Необхідності проведення централізованої евакуації з Харкова не бачать ні Військово-цивільна адміністрація, ні військові, ні я як харківський міський голова".

Передісторія: В очікуванні можливого наступу окупаційних військ РФ, Харківська обласна військова адміністрація радить евакуюватися поїздами мешканцям Лозової та Барвінкова.

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Теми: ХарківвійнаРосіяХарківська область
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