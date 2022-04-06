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Харків: мер не бачить потреби у масовій евакуації міста

Світлана КізіловаСереда, 6 квітня 2022, 21:40

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що на даний момент ні він, ні військові, не вважають за необхідне проводити масову централізовану евакуацію з міста.

Джерело: Терехов у Telegram

Деталі: За словами мера, йдеться про необхідність евакуації мешканців Лозівського та Барвінківського району Харківської області, де, за даними українських військових, може загостритися воєнна ситуація. При цьому подібної інформації щодо самого Харкова немає.

Пряма мова: "Харків добре озброєне та готове до оборони місто. Необхідності проведення централізованої евакуації з Харкова не бачать ні Військово-цивільна адміністрація, ні військові, ні я як харківський міський голова".

Передісторія: В очікуванні можливого наступу окупаційних військ РФ, Харківська обласна військова адміністрація радить евакуюватися поїздами мешканцям Лозової та Барвінкова.

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Теми: ХарківвійнаРосіяХарківська область
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