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У Польщі опублікували посібник для громадян, як готуватися до війни

Середа, 6 квітня 2022, 22:48

Польський уряд випустив керівництво про те, як підготуватися до війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

У документі пояснюється, що робити під час нападів із застосуванням зброї, від звичайної до хімічної та ядерної, а також описуються системи оповіщення населення, які будуть використовуватись у таких випадках.

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Людям рекомендують запастися водою, їжею, ліками, батарейками та ліхтариками на випадок відключення електроенергії.

Уряд заявив, що має підготувати громадськість до різних сценаріїв, але заперечує, що публікація рекомендацій має якесь відношення до війни в Україні.

Попередні такі документи включали такі ситуації, як повені та сувора зима.

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Немає жодної конкретної інформації про те, що Росія планує напад на Польщу або що Польща на нього чекає, але є побоювання, що Росія може спробувати поширити своє вторгнення на сусідні країни.

Нагадаємо, Міністерство оборони Польщі підписало контракт на закупівлю 250 американських танків "Абрамс" M1A2 обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії.

Теми: Польщавійна
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