Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Деякі багатодітні та батьки дітей з інвалідністю отримають додаткові виплати

Катерина ТищенкоСереда, 6 квітня 2022, 23:00
Деякі багатодітні та батьки дітей з інвалідністю отримають додаткові виплати
Ірина Верещук, фото Мінінтеграції

Деякі багатодітні родини та родини, в яких виховуються діти з інвалідністю, зможуть отримати додаткову допомогу в розмірі 2220 гривень на місяць на особу від ЮНІСЕФ.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "Міжнародна організація ЮНІСЕФ разом з нашим урядом напрацювали і прийняли постанову, за якою починає працювати програма додаткової допомоги для вирішення нагальних проблем за місцем переміщення наших українців і українок.

Реклама:

Ми розуміємо, що ви втратили житло, можливість нормально жити, і зараз у вас є нагальні потреби, які треба задовільнити. Тому розміщення, отримання продуктів харчування, медикаментів, меддопомоги – це все, що буде покривати, принаймні частково, ця програма".

Деталі: За словами Верещук, програма буде починати свою роботу для найбільш вразливих громадян.

В рамках реалізації програми право на додаткові виплати мають такі категорії:

ВІДЕО ДНЯ
  • сім’ї, до складу яких входять 3 і більше дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;
  • сім’ї, до складу яких входять 2 і більше дітей, з яких принаймні одна дитина має інвалідність.

"Виплата в рамках грошової допомоги в рамках реалізації цієї програми здійснюється додатково, незалежно від отримання особами інших видів допомоги, у тому числі виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особами", - наголосила Верещук.

Виплати в рамках цієї програми здійснюється у розмірі 2220 гривень на кожного члена сім’ї на місяць, не більше як для 5 осіб.

Виплата здійснюється одноразово одним платежем із розрахунку на три місяці.

"Для отримання допомоги один з повнолітніх членів сім’ї заповнює форму на отримання допомоги на офіційному веб-сайті ЮНІСЕФ, у тому числі засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку "Дія" після технічної реалізації, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом міністрів", - сказала віцепрем’єр.

Вона також закликала інші міжнародні організації долучатися до спільної роботи з українським урядом для допомоги українцям.

Що передувало: Держава виплачуватиме переселеним в Україні громадянам мінімальну щомісячну підтримку у 2 тисячі гривень, 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину.

Теми: грошідітиВерещук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
гроші
В Україні витратили понад 19 мільярдів із бюджетів громад, які перебувають в окупації
Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
Lego зазнала найсильнішого падіння прибутку за майже 20 років
Останні новини
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
Усі новини...
Реклама: