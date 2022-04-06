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Деякі багатодітні та батьки дітей з інвалідністю отримають додаткові виплати

Катерина ТищенкоСереда, 6 квітня 2022, 23:00
Ірина Верещук, фото Мінінтеграції

Деякі багатодітні родини та родини, в яких виховуються діти з інвалідністю, зможуть отримати додаткову допомогу в розмірі 2220 гривень на місяць на особу від ЮНІСЕФ.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "Міжнародна організація ЮНІСЕФ разом з нашим урядом напрацювали і прийняли постанову, за якою починає працювати програма додаткової допомоги для вирішення нагальних проблем за місцем переміщення наших українців і українок.

Ми розуміємо, що ви втратили житло, можливість нормально жити, і зараз у вас є нагальні потреби, які треба задовільнити. Тому розміщення, отримання продуктів харчування, медикаментів, меддопомоги – це все, що буде покривати, принаймні частково, ця програма".

Деталі: За словами Верещук, програма буде починати свою роботу для найбільш вразливих громадян.

В рамках реалізації програми право на додаткові виплати мають такі категорії:

  • сім’ї, до складу яких входять 3 і більше дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;
  • сім’ї, до складу яких входять 2 і більше дітей, з яких принаймні одна дитина має інвалідність.

"Виплата в рамках грошової допомоги в рамках реалізації цієї програми здійснюється додатково, незалежно від отримання особами інших видів допомоги, у тому числі виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особами", - наголосила Верещук.

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Виплати в рамках цієї програми здійснюється у розмірі 2220 гривень на кожного члена сім’ї на місяць, не більше як для 5 осіб.

Виплата здійснюється одноразово одним платежем із розрахунку на три місяці.

"Для отримання допомоги один з повнолітніх членів сім’ї заповнює форму на отримання допомоги на офіційному веб-сайті ЮНІСЕФ, у тому числі засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку "Дія" після технічної реалізації, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом міністрів", - сказала віцепрем’єр.

Вона також закликала інші міжнародні організації долучатися до спільної роботи з українським урядом для допомоги українцям.

Що передувало: Держава виплачуватиме переселеним в Україні громадянам мінімальну щомісячну підтримку у 2 тисячі гривень, 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину.

Теми: грошідітиВерещук
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