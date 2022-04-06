Дитя нацизму та комунізму: прем'єр Словенії поширив мем про походження агресії РФ

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша у своєму Twitter-акаунті опублікував мем про появу символу "Z", який російська армія використовує під час вторгнення в Україну.

Про це пише "Європейська правда".

"Зачаття і народження символу Z", - написав Янша, додавши мем із процесом зачаття між чоловіком із серпом та молотом замість голови і жінкою із нацистським символом.

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Spočetje in rojstvo simbola Z (zlo) pic.twitter.com/2TyN5Hgo6S — Janez Janša (@JJansaSDS) April 6, 2022

Напередодні Словенія оголосила про скорочення чисельності співробітників посольства Росії на 33 особи - з 41 до 8.

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Минулого тижня Словенія відновила роботу дипломатичної місії в Києві, яка працює на рівні тимчасового повіреного у справах з повними повноваженнями на час надзвичайної ситуації.

Як відомо, в середині березня Янша приїжджав з візитом до Києва разом із прем'єрами Польщі та Чехії.