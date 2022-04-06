Монастирський про зрадників у системі МВС: одиничні випадки

Із 350 тисяч працівників системи МВС на бік російських окупантів перейшли одиниці.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі Радіо Свобода

Пряма мова: "Зараз є регіони, що перебувають під окупацією. Ми чітко проінструктували, яким чином мають діяти поліцейські, рятувальники, що вони мають робити. Кілька людей, зокрема, в Луганській області, ми зафіксували. Це поки що одиничні випадки, але зафіксували, що вони перейшли на службу до ворога".

Деталі: За його словами, в системі МВС працюють 350 тисяч людей. Це рятувальники, поліцейські, представники національної гвардії, державної прикордонної служби.

"Я насправді щасливий, що правоохоронна система, яка складається з 350 тисяч осіб, встояла в цій війні і бере участь в захисті батьківщини. А тих, хто на сьогодні не справився, або зрадив, кримінальні справи вже заведені, розслідування тривають і вони точно знають, що будуть притягнуті до відповідальності рано чи пізно", – додав міністр.