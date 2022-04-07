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Зеленський: Якщо не буде поставок зброї, Росія розглядатиме це як дозвіл наступати

Четвер, 7 квітня 2022, 00:24

Президент Володимир Зеленський заявив, що відсутність поставок зброї Україні Росія сприйматиме як дозвіл наступати.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "Якщо не буде дійсно болісного пакету санкцій проти Росії, якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї. Зброї, щодо якої ми зверталися багато разів. Зброї. То це буде розглядатися Росією, як дозвіл. Як дозвіл іти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі. Ще можна це недопустити.

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Ще можна ввести такі санкції, на яких наполягає Україна, наполягає наш народ. Ще можна дати нам таку зброю, яка реально зупинить цю агресію. Захід може це зробити, так само, як міг застосувати превентивні санкції ще в минулому році, щоб не почалася ця війна, не почалося це вторгнення. Якщо помилка буде зроблена знову, якщо превентивних дій не буде вдруге, то це стане історинчною помилкою усього західного світу".

Теми: ЗеленськийзброяРосіявійна
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