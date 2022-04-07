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10 гуманітарних коридорів погодили на четвер

Роман ПетренкоЧетвер, 7 квітня 2022, 09:38

На 7 квітня влада отримала погодження на відкриття 10 гуманітарних коридорів, в тому числі з Маріуполя.

Джерело: глава Мінінтеграції Ірина Верещук

Деталі: Плани роботи гуманітарних коридорів 07 квітня:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті

З Бердянська до Запоріжжя

  • На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.  

З міста Токмак до Запоріжжя

  • На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації 

З міста Енергодар до Запоріжжя

ВІДЕО ДНЯ
  • На власному транспорті. 

З міста Мелітополь до Запоріжжя

  • На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

  • Місце зборів: проспект Хіміків, 28

З міста Лисичанськ до міста Бахмут

  • Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

З міста Попасна до міста Бахмут

  • Місце зборів: вул. Первомайська, 42

З міста Рубіжне до міста Бахмут

З селища Гірське до міста Бахмут

  • Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ

Теми: евакуаціявійнаВерещук
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