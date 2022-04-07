10 гуманітарних коридорів погодили на четвер
Четвер, 7 квітня 2022, 09:38
На 7 квітня влада отримала погодження на відкриття 10 гуманітарних коридорів, в тому числі з Маріуполя.
Джерело: глава Мінінтеграції Ірина Верещук
Деталі: Плани роботи гуманітарних коридорів 07 квітня:
Реклама:
З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
З Бердянська до Запоріжжя
- На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
З міста Токмак до Запоріжжя
ВІДЕО ДНЯ
- На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації
З міста Енергодар до Запоріжжя
- На власному транспорті.
З міста Мелітополь до Запоріжжя
- На власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації
З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут
- Місце зборів: проспект Хіміків, 28
З міста Лисичанськ до міста Бахмут
- Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
З міста Попасна до міста Бахмут
- Місце зборів: вул. Первомайська, 42
З міста Рубіжне до міста Бахмут
З селища Гірське до міста Бахмут
- Місце зборів: вул. Гагарина, 13
Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ