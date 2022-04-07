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В МЗС дорікнули Угорщині за невизнання відповідальності РФ за Бучанську різанину

Четвер, 7 квітня 2022, 10:30

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на останні заяви прем’єр-міністра Віктора Орбана закликом "перейти на правильну сторону історії".

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Ніколенко наголосив, що політична кампанія правлячої партії в Угорщині під час парламентських виборів була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію. 

"Очевидно, після виборів в Будапешті перейшли до наступного етапу - допомогти Путіну продовжувати його агресію проти України, цивілізованого світу та християнських цінностей.

Небажання керівництва Угорщини визнати неспростовну відповідальність РФ за звірства російської армії в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах означає свідомо зміцнювати почуття безкарності Росії та заохочувати її до нових звірств проти українців", - зазначив Олег Ніколенко.

До цієї ж категорії, за його словами, належать заяви угорського керівництва про готовність сплачувати за російський газ в рублях. Україна розглядає заяву про готовність оплачувати російський газ в рублях як недружню позицію. 

"Такі заяви також суперечать консолідованій позиції Європейського Союзу, який принципово відмовився задовольняти російську забаганку", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що українців та угорців об‘єднують багатовікові історичні, політичні, економічні та культурні зв‘язки. Україна є Батьківщиною для близько 150 тисяч українських угорців. 

Водночас логіка, якою нині керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці Росії, за його словами, є шкідливою для обох народів.

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"На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та Росії. Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припинити руйнувати єдність в ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додаткових джерел для фінансування російської воєнної машини. Перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно", - зазначив Ніколенко.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що президент РФ Владімір Путін у розмові нібито дав позитивну відповідь на його пропозицію про зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини в Будапешті задля припинення вогню, але з умовами.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Орбан зараз "заграє" з Росією, однак йому доведеться обрати між РФ і іншим світом.

Читайте також: Антиукраїнський Орбан: що робитиме Угорщина після виборів "під знаком війни".

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