В МЗС дорікнули Угорщині за невизнання відповідальності РФ за Бучанську різанину
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на останні заяви прем’єр-міністра Віктора Орбана закликом "перейти на правильну сторону історії".
Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні "Європейської правди".
Ніколенко наголосив, що політична кампанія правлячої партії в Угорщині під час парламентських виборів була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію.
Небажання керівництва Угорщини визнати неспростовну відповідальність РФ за звірства російської армії в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах означає свідомо зміцнювати почуття безкарності Росії та заохочувати її до нових звірств проти українців", - зазначив Олег Ніколенко.
До цієї ж категорії, за його словами, належать заяви угорського керівництва про готовність сплачувати за російський газ в рублях. Україна розглядає заяву про готовність оплачувати російський газ в рублях як недружню позицію.
"Такі заяви також суперечать консолідованій позиції Європейського Союзу, який принципово відмовився задовольняти російську забаганку", - зазначив Ніколенко.
Водночас логіка, якою нині керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці Росії, за його словами, є шкідливою для обох народів.
"На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та Росії. Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припинити руйнувати єдність в ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додаткових джерел для фінансування російської воєнної машини. Перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно", - зазначив Ніколенко.
Президент Володимир Зеленський вважає, що Орбан зараз "заграє" з Росією, однак йому доведеться обрати між РФ і іншим світом.
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