Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський у парламенті Греції: нам не потрібні нові Фермопіли, врятуйте Маріуполь

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 14:59

Президент Володимир Зеленський закликав Грецію не допустити знищення Маріуполя та врятувати поранених і вцілілих там людей.

Про це Зеленський заявив під час виступу у грецькому парламенті в четвер, повідомляє "Європейська правда".

У промові Зеленський наголошував на історичних зв’язках України і Греції, закликаючи до негайної допомоги Маріуполю.

Реклама:

"Місто потребує гуманітарної допомоги! Місто потребує порятунку звідти людей – вцілілих і поранених. Росія блокує Маріуполь з початку березня, на землі блокує і на морі. Не пропускає туди навіть елементарні гуманітарні вантажі. Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні", - сказав Зеленський.

Він попросив Грецію використати свій вплив і можливості як члена Європейського Союзу для організації порятунку Маріуполя та його захисників від російської агресії.

"Вони знищать всю нашу спільну історію, нашу спільну спадщину. І ми не зможемо задовольнитись тим, що скажемо в майбутньому про Маріуполь: "Це нові Фермопіли". Коли герої полягли, зупиняючи чисельне вороже військо. Зараз ми можемо врятувати наших героїв", - сказав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський закликав відрізати всі російські банки від світової фінансової системи, закрити порти для російських кораблів, не підтримувати російські танкери, які забезпечують Росії постійний потік грошей на вбивства.

Президент закликав надати Україні зброю, щоб змусити російські війська залишити нашу державу - системи протиповітряної оборони, артилерійські системи і снаряди до них, бронетехніку та інше озброєння.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас у четвер заявив, що Афіни звернуться до Міжнародного суду в Гаазі з проханням розслідувати воєнні злочини в оточеному Маріуполі.

Дендіас очолив місію гуманітарної допомоги до Одеси на вихідних.

Теми: ГреціяМаріупольЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Греція
War Speeches. Тиждень неспокою та дипломатичних невдач для Росії
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
У Греції борються одночасно з десятками пожеж, найскладніша триває 10 днів
Останні новини
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
Усі новини...
Реклама: