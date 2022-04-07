Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський у парламенті Греції: нам не потрібні нові Фермопіли, врятуйте Маріуполь

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 14:59

Президент Володимир Зеленський закликав Грецію не допустити знищення Маріуполя та врятувати поранених і вцілілих там людей.

Про це Зеленський заявив під час виступу у грецькому парламенті в четвер, повідомляє "Європейська правда".

У промові Зеленський наголошував на історичних зв’язках України і Греції, закликаючи до негайної допомоги Маріуполю.

"Місто потребує гуманітарної допомоги! Місто потребує порятунку звідти людей – вцілілих і поранених. Росія блокує Маріуполь з початку березня, на землі блокує і на морі. Не пропускає туди навіть елементарні гуманітарні вантажі. Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні", - сказав Зеленський.

Він попросив Грецію використати свій вплив і можливості як члена Європейського Союзу для організації порятунку Маріуполя та його захисників від російської агресії.

"Вони знищать всю нашу спільну історію, нашу спільну спадщину. І ми не зможемо задовольнитись тим, що скажемо в майбутньому про Маріуполь: "Це нові Фермопіли". Коли герої полягли, зупиняючи чисельне вороже військо. Зараз ми можемо врятувати наших героїв", - сказав президент.

Зеленський закликав відрізати всі російські банки від світової фінансової системи, закрити порти для російських кораблів, не підтримувати російські танкери, які забезпечують Росії постійний потік грошей на вбивства.

ВІДЕО ДНЯ

Президент закликав надати Україні зброю, щоб змусити російські війська залишити нашу державу - системи протиповітряної оборони, артилерійські системи і снаряди до них, бронетехніку та інше озброєння.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас у четвер заявив, що Афіни звернуться до Міжнародного суду в Гаазі з проханням розслідувати воєнні злочини в оточеному Маріуполі.

Дендіас очолив місію гуманітарної допомоги до Одеси на вихідних.

Теми: ГреціяМаріупольЗеленський
Головне сьогодні

Ворожі війська перегруповуються перед наступом на Харків – розвідка

Кремль змінив командування своїми військами в Україні – BBC

відео, фотоБуча: вбивства, зґвалтування та тортури над жінками і дітьми. Звірства РФ фіксують слідчі

ЗМІ: Два білоруські офіцери підірвалися на російській міні на Гомельщині

ВІДЕОМісцевий журналіст спіймав на камеру перші хвилини після вибуху ракети в Краматорську

Євросоюз передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата

Усі новини...
Греція
Греція вирішила вислати 12 російських дипломатів
Глава МЗС Греції прибув до Одеси
Глава МЗС Греції приїде з візитом в Одесу
Останні новини
06:54
Зведення штабу: ворог штурмує Донеччину і переміщує підрозділи на схід
06:02
Пентагон підтвердив, що ракетний удар по вокзалу у Краматорську здійснила Росія
05:32
Ворожі війська перегруповуються перед наступом на Харків – розвідка
04:52
Репер FACE і ще 5 осіб поповнили російські списки "іноагентів"
04:19
Кайманові Острови заморозили понад $7 млрд активів росіян – ЗМІ
03:40
відеоSpaceX відправила на МКС перших космічних туристів
02:58
МВФ погодив відкриття спецрахунку для допомоги Україні від країн-донорів
02:32
США обмежують доступ Росії та Білорусі до іноземних добрив
01:55
Британія надасть Україні додатково ПЗРК Starstreak і протитанкову зброю
01:45
ЗСУ розбили 20% ворожої армії, Росія готує атаку на Донбас – Пентагон
Усі новини...