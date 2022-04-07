СБУ розслідує злочини РФ на Київщині: 2 тисячі свідків, 33 колаборанти, 15 мародерів

Служба безпеки України збирає докази та встановлює причетних до злочинів, скоєних на території Київської області російськими окупантами та їхніми колаборантами.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "Буча, Ірпінь та всі міста України, які зазнали звірств окупантів. СБУ вже почала встановлювати рашистів і їх колаборантів серед українців. Покарання понесуть всі!

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Лише за декілька днів СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які будуть притягнені до відповідальності за злочини проти миру й безпеки людства".

Деталі: За словами Дехтяренка, СБУ опитала майже 2 тисячі осіб, які стали свідками звірств російських військових. Це дозволило вже "вийти" на 33 колаборантів, які співпрацювали з російськими окупантами.

Повідомляється також, що завдяки отриманим даним, СБУ затримала і 15 мародерів серед місцевого населення. Їх передали Нацполіції.

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Крім того, СБУ виявила більше 100 вибухових пристроїв, понад півсотні артилерійських снарядів, бойові гранати, набої, детонатори тощо. Їх було передано підрозділам ЗСУ.

Дехтяренко резюмував, що зібрана інформація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень.