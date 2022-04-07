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Генсек НАТО: Путін не змінив свою основну мету, очікуємо великої битви на Донбасі

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 17:52
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владімір Путін не відмовився від свого плану щодо контролю над Україною і переміщує основні сили на схід для захоплення Донбасі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після міністерської зустрічі у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Найлегший шлях завершення цієї війни, це відведення президентом Путіним всіх військ і залучення до серйозних дипломатичних зусиль для пошуку дипломатичного рішення. Але ми маємо бути реалістами, і немає ніяких ознак, що президент Путін змінив свою основну мету – контроль над Україною і досягнення значних військових перемог на полі бою", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що у НАТО не бачать російського відступу, а лише перегрупування, зміну позицій їхніх сил, переміщення з півночі України на схід.

"І ми очікуємо великої битви на Донбасі, великого російського наступу. Саме тому союзники сьогодні наголосили на необхідності невідкладно надати додаткову допомогу Україні", - додав генсек.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у четвер обговорять подальші поставки озброєння Україні, зокрема, важкої зброї.

За даними ЗМІ, зіткнувшись із перспективою того, що війна в Україні буде довгою та виснажливо, країни НАТО розходяться щодо того, як найкраще діяти на наступному її етапі.

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Нагадаємо, Велика Британія може надіслати Україні броньовану техніку, про подальшу підтримку мають оголосити найближчими днями.

Теми: НАТОРосіявійна
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