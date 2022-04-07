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Генсек НАТО: Путін не змінив свою основну мету, очікуємо великої битви на Донбасі

"Європейська правда"Четвер, 7 квітня 2022, 17:52
Генсек НАТО: Путін не змінив свою основну мету, очікуємо великої битви на Донбасі
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владімір Путін не відмовився від свого плану щодо контролю над Україною і переміщує основні сили на схід для захоплення Донбасі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після міністерської зустрічі у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Найлегший шлях завершення цієї війни, це відведення президентом Путіним всіх військ і залучення до серйозних дипломатичних зусиль для пошуку дипломатичного рішення. Але ми маємо бути реалістами, і немає ніяких ознак, що президент Путін змінив свою основну мету – контроль над Україною і досягнення значних військових перемог на полі бою", - сказав Столтенберг.

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Він наголосив, що у НАТО не бачать російського відступу, а лише перегрупування, зміну позицій їхніх сил, переміщення з півночі України на схід.

"І ми очікуємо великої битви на Донбасі, великого російського наступу. Саме тому союзники сьогодні наголосили на необхідності невідкладно надати додаткову допомогу Україні", - додав генсек.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у четвер обговорять подальші поставки озброєння Україні, зокрема, важкої зброї.

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За даними ЗМІ, зіткнувшись із перспективою того, що війна в Україні буде довгою та виснажливо, країни НАТО розходяться щодо того, як найкраще діяти на наступному її етапі.

Нагадаємо, Велика Британія може надіслати Україні броньовану техніку, про подальшу підтримку мають оголосити найближчими днями.

Теми: НАТОРосіявійна
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