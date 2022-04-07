Росія, яку покарали у Раді ООН з прав людини, оголосила, що образилася і йде

Під час засідання Генеральної асамблеї ООН Росія зробила заяву про свій "вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це оголосив на засіданні ГА заступник постпреда Росії в ООН Геннадій Кузьмін.

Як повідомляла ЄвроПравда, у четвер Генасамблея призупинила членство РФ в Раді ООН з прав людини. Це є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини - виключити державу неможливо. Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.

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Однак Росія вирішила оголосити, що її вихід є добровільним.

Після того, як Генасамблея ухвалила рішення, Кузьмін взяв слово та зробив заяву про вихід з організації. "Російська Федерація ухвалила рішення про дострокове припинення від 7 квітня своїх повноважень як члена Ради ООН з прав людини"

Склад Ради формується на змінній виборній основі, до її складу входять 47 зі 193 членів ООН. Росія обрана членом цього органу до кінця 2023 року. Після її добровільного виходу стає неможливим повернення їй повноважень у разі, якби політика РФ змінилася.

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Представник РФ обгрунтував рішення тим, що стандарти захисту прав людини в Росії надто високі, щоби вона могла брати участь у роботі Рада ООН з прав людини.

"Рада монополізована групою держав, які беруть участь масових порушеннях прав людини, або сприяють цьому. Вони не готові поступитися своїми політичними та економічними інтересу заради підтримки прав людини… Істина прихильність Росії справі захисту прав людини не лишають для нас можливості лишатися часиною цього механізму", - пояснив Геннадій Кузьмін.

"Ти не можеш піти у відставку після того, як тебе вигнали", - прокоментував цю заяву представник України при ООН Сергій Кислиця.

Як повідомлялося, 24 держави проголосували проти вигнання Росії із Ради з прав людини ООН.