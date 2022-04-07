В Україні зареєстровано понад 500 тисяч переселенців

Понад 500 тисяч внутрішньо переміщених осіб вже зареєстровано в Україні станом на 6 квітня.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Станом на 6 квітня в Україні офіційно зареєстровано більше 500 тисяч нових вимушених переселенців. Стільки ж людей вже повернулись на батьківщину з-за кордону. Але мільйони українців досі залишаються в інших країнах.

Деталі: Він додав, що уряд спільно з українськими дипломатами та урядами країн-партнерів працює над тим, аби систематизувати допомогу українцям, які виїхали.

Пряма мова: "Зараз говоримо про необхідність прибрати плату за роумінг, соціальні виплати в "Дії", розгортання українського навчального процесу, включення України до єдиного європейського платіжного простору та багато іншого.

Вітаємо рішення країн ЄС про запровадження механізму тимчасового захисту. Адже наша мета – повернення усіх українців додому.